Arcola compatta: avanti col Parco. Riformato e con più risorse

Sarzana - Val di Magra - Ci sarà anche il Comune di Arcola tra i soggetti che oggi saranno auditi in Regione, in Commissione ambiente e territorio, in merito alla proposta di legge con la quale il consigliere Andrea Costa (Liguria popolare) intende abolire l'ente Parco di Montemarcello, Magra e Vara, trasferendone le funzioni alla Provincia della Spezia. Il sindaco arcolano Monica Paganini e l'assessore all'ambiente Salvatore Romeo a Genova porteranno il forte messaggio comune uscito ieri sera poco prima delle undici dal consiglio comunale del terzo comune della provincia per popolazione, nonché il terzo, dopo Lerici e Ameglia, come porzione del territorio comunale in area Parco (oltre il 30 per cento). Maggioranza e minoranza hanno infatti votato compatte un testo, messo nero su bianco nel corso di una rapida capigruppo, che impegna Palazzo civico a dire no alla soppressione dell'ente, pur segnalando la necessità di riformarne la governance, e di evidenziare la necessità di destinare più risorse alla funzionalità e alla gestione delle attività e finalità del Parco.



Tre concetti individuati di fronte al consiglio dal sindaco Monica Paganini – che ha così spinto verso la redazione del documento - quali tratti comuni tra le posizioni di maggioranza e opposizione, che avevano proposto una mozione a testa. Quella presentata dal centrodestra (e poi votata da tale schieramento e dal civico Binetti), oltre a dire no alla chiusura del Parco, entrava più nel dettaglio in merito alla riforma dell'ente, rilevando tra le varie cose la necessità di dare più peso ai Comuni con più territorio racchiuso nei confini dell'area protetta. La mozione avanzata (e poi votata in solitaria) dal centrosinistra invece si fermava al di qua di una proposta di revisione degli organi dell'ente (pur non negando il bisogno di un ragionamento in merito), concentrando di fatto il grosso delle energie sul netto no all'iniziativa 'abolizionista' di Costa. Quindi tre testi a tema Parco, di cui uno sorretto da tutte e diciassette le mani alzate del consiglio arcolano.