Arcola, centrodestra: "Malfunzionamenti ente comunale". Segnalazione al prefetto

Sarzana - Val di Magra - Dito puntato contro il funzionamento della macchina comunale da parte del centrodestra arcolano. Ieri sera in consiglio comunale gli esponenti di Cambiamo e Lega hanno attaccato ripetutamente l'amministrazione per una serie di circostanze che i consiglieri riconducono a una scarsa oliatura di meccanismi e ingranaggi. Già dalla prime battute la capogruppo totiana Brunella Righi ha annunciato che il gruppo ha effettuato “la quinta segnalazione al prefetto per i ritardi dell'ente nel fornire ai consiglieri comunali le risposte richieste. Occorre tutelare i diritti delle opposizioni perché possano assolvere correttamente il mandato istituzionale”, parole suffragate, ad esempio, ha continuato Righi, dalla richiesta dell'organigramma del personale comunale “formulata il 22 gennaio e non ancora soddisfatta”. Altro nodo, la delibera di approvazione di otto verbali dei consigli comunali, il primo dei quali risalente a giugno 2020: “Uno sforamento di tempi e termini mai visto prima”, hanno rilevato da Cambiamo, il cui consigliere Gino Pavero ha altresì chiesto lumi “sul rapporto tra l'ente e chi si occupa di redarre i verbali”. Le opposizioni di centrodestra hanno quindi votato contro l'approvazione dei verbali ritenendo impossibile e irrituale leggere ed esaminare gli otto verbali ammassatisi negli ultimi mesi; astenuto il consigliere di opposizione Alessandro Navalesi (Alternativa per Arcola), in quanto recentemente subentrato e assente ai consigli i cui verbali sono andati in votazione. L'accumulo di verbali, ha spiegato il segretario dott.ssa Del Ry, si è avuto perché nel giugno 2020 è venuto meno in rapporto con la ditta che si occupava di stenderli e, quindi, è servito il tempo necessario trovarne un'altra che, una volta salita a bordo, si è occupata di preparare i verbali andati in votazioni ieri sera, rimati inevasi. Dalla maggioranza è arrivata al puntualizzazione che in commissione capigruppo si era deciso, nel caso, di votare solo i documenti che i consiglieri sarebbero riusciti a leggere, eventualmente rimandando gli altri; una 'intesa' che dal centrodestra hanno negato.



Ulteriore nodo del contendere, il passaggio con cui il consiglio comunale ha dato l'ok allo scioglimento della convenzione con il Comune di Santo Stefano per la condivisione del segretario comunale: la dott.ssa Del Ry infatti dal 2 aprile non sarà più di servizio ad Arcola, ma affiancherà a Santo Stefano il Comune di Monterosso. Una nuova esperienza professionale che tutti i consiglieri hanno salutato come legittima e con sinceri in bocca al lupo, ma anche in questo frangente Cambiamo e Lega hanno visto un indebolimento della macchina comunale. “Un episodio riconducibile ad altri che già si sono verificati e che con rammarico abbiamo sottolineato”, ha affermato la consigliera totiana Valentina Massi. “La fuoriuscita di una figura apicale come il segretario è la ciliegina sulla torta”, così il consigliere Pavero, mentre il capogruppo leghista Maurizio Gatti ha parlato di “perdita di professionalità da parte dell'ente”. Ad ogni modo, ha concluso la sindaca Paganini, in attesa che Palazzo civico espleti la selezioni per un nuovo segretario, l'incarico non rimarrà scoperto in quanto l'ente si avvarrà di una figura a scavalco.