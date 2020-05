Arcola, Romeo al centrodestra: "Abbiamo segnalato più volte disservizio di Cerri"

Sarzana - Val di Magra - “In riferimento alla nota di alcuni consiglieri di centrodestra del Comune di Arcola circa il disservizio idrico nella frazione di Cerri ritengo opportuno precisare quanto segue: è noto che gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete idrica non competono al Comune bensì ad IREN e di questo i consiglieri di centro destra ne sono perfettamente a conoscenza”.

Così l’assessore all’ambiente Romeo, che prosegue: “L’amministrazione comunale ha fatto presente a più riprese e in più contesti il problema di carattere idrico di cui soffre la frazione di Cerri. A seguito di questo confermo che la soluzione del problema è inserita nel programma di interventi previsto da IREN e l'inizio dei lavori programmato nel mese del marzo scorso, inizio lavori ritardato per le note vicende di carattere nazionale. Senza alcuna polemica potrei ricordare che l'ATO idrico, ente di riferimento per la programmazione degli interventi, fa capo alla Provincia, provincia gestita politicamente dal centrodestra, per cui se i consiglieri arcolani di centrodestra volessero sollecitare i loro omologhi provinciali - conclude - forse garantirebbero un miglior servizio ai cittadini anziché “perdersi” in sterili polemiche”.