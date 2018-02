Arcola, Palazzo civico: "Obbligati a fare sia sala polifunzionale che parcheggio"

La nota del Comune: "Regione Liguria irremovibile".

Sarzana - Val di Magra - L’amministrazione comunale arcolana emette una nota che intende fare chiarezza sulle richieste di variazione al progetto Fas, per la realizzazione di un centro polivalente con annesso parcheggio nel centro storico di Arcola.

“Il finanziamento collegato alla realizzazione dell’opera – si legge nella nota - non consente modifiche sostanziali rispetto a quanto approvato, con l’unica condizione che sia realizzato almeno il settanta per cento di quanto previsto.

Dal progetto originario, per situazioni venutesi a creare nel corso del tempo, è stata di fatto già stralciata la parte relativa alla costruzione dell’ascensore panoramico, che avrebbe favorito un agevole accesso al centro storico, portando di conseguenza la residua parte al fatidico 70 per cento del progetto, al di sotto della quale non è possibile scendere.

Nel corso dei numerosi incontri che la nostra amministrazione ha avuto con la Regione Liguria, sono stati affrontati vari temi, tra cui la possibilità di ridurre ulteriormente la parte dell’opera da realizzare complessivamente.

A questa nostra precisa richiesta, ferma è stata la risposta della Regione Liguria: ciò non era compatibile per il mantenimento del finanziamento, da cui l’obbligo si realizzare sia il parcheggio che la sala polifunzionale.”