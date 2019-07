Arcola, Massi: "Vegetazione selvaggia, situazione pericolosa"

Sarzana - Val di Magra - Valentina Massi, consigliere comunale di centrodestra ad Arcola, ha presentato una interpellanza riguardante il taglio erba sul territorio comunale. "Da tempo - spiega l'esponente dell'opposizione - su tutto il territorio comunale è presente folta vegetazione attigua alle strade e/o passaggi pedonali. Una vegetazione talmente rigogliosa e selvaggia da ostruire la visuale, i cartelli segnaletica, creando situazioni di pericolo per chi vi transita.

Una situazione inaccettabile come l'immobilismo a riguardo dell'attuale amministrazione di centrosinistra. Possibile non vedano, non si rendano conto di una tale situazione?

A tale proposito - conclude Valentina Massi - interpello l'amministrazione comunale per sapere se è a conoscenza di tali situazioni che si manifestano sul territorio comunale, se ha intenzione di provvedere, anche sollecitando e/o chiedendo l intervento degli enti superiori, se esiste un calendario di programmazione per ripristinare decoro e sicurezza e i tempi previsti per intervenire".