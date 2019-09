Arcola, Bongiovanni lascia il Pd e passa a Italia Viva

Sarzana - Val di Magra - "Lo storico circolo PD di Arcola Ponte dà le dimissioni in blocco e aderisce a Italia Viva". Lo annuncia il segretario Giuseppe Bongiovanni: "Io e il 90% del direttivo abbiamo deciso di lasciare il Partito Democratico - spiega - e saranno molti a non rinnovare più la tessera nel presidio territoriale più numeroso di iscritti del Comune di Arcola".



"Meglio volersi bene e lasciarsi andare che litigare dal mattino alla sera - prosegue il giovane segretario - A livello comunale accadeva di fatto quello che succedeva in ambito nazionale. Lasciamo in tanti per coerenza con il nostro modo di fare politica attiva tra la gente e non chiusa in una stanza. La soddisfazione più bella è stata la schiacciante vittoria nelle frazioni di riferimento del nostro circolo alle ultime elezioni, dove invece purtroppo in alcune altre parti del territorio la destra ha ottenuto più voti anche alle comunali. L'amarezza resta il mancato rinnovamento della classe dirigente in un partito dove da 40 anni muovono le fila sempre i soliti.Ai pochissimi giovani che rimangono nel Pd arcolano auguro il meglio. Il nuovo percorso con Italia Viva inizierà con entusiasmo e con progetti, proposte e momenti di confronto con la società civile anche su tematiche locali."