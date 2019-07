Arcola, Binetti replica al centrodestra: "Noi opposizione, ma sbaglia chi dice no a prescindere"

Sarzana - Val di Magra - "In riferimento all’articolo uscito sabato 13 luglio su Cittadellaspezia (vedi QUI) ritengo opportuno precisare, come tra l’altro già fatto in sede di consiglio comunale, che Alternativa per Arcola è e rimarrà una forza di opposizione". Lo dichiara il capogruppo di ApA, Alessio Binetti.

"Per quanto concerne i contenuti dello stesso articolo - prosegue Binetti -, è bene precisare che le presidenze delle commissioni di controllo, come da statuto e regolamenti comunali, sono appannaggio delle forze di opposizione, pertanto è attraverso un dialogo tra le stesse che dovrebbe emergere un candidato designato.

Dato che all’interno delle commissioni, i capigruppo esprimono voto proporzionale, la maggioranza nel rispetto della proposta minoritaria, dovrebbe esprimere voto favorevole oppure astenersi, così da confermare le scelte delle opposizioni.

E’ altresì necessario precisare che la commissione bilancio non è una commissione di controllo, come asserito nell’articolo dai consiglieri di cdx, ma bensì una commissione esecutiva, e pertanto non rientra tra le commissioni di competenza dell’opposizione.

Ritengo pertanto che la volontà di interessare alla presidenza di una commissione esecutiva una forza esterna a quella di maggioranza, sia un segnale di apertura da parte di chi detiene il potere esecutivo, e come tale dovrebbe essere colta in maniera costruttiva nell’interesse della comunità, quanto più è bene precisare che il capogruppo del cdx è stato messo al corrente dal sottoscritto con largo anticipo della proposta inoltrata dalla maggioranza in merito alla presidenza della commissione bilancio.

Anche in merito al voto di astensione espresso da Alternativa per Arcola, sulla variazione di bilancio, che sempre secondo l’articolo e i consiglieri di cdx denoterebbe un avvicinamento al centro sinistra, bisogna precisare che i dati di bilancio sono stati forniti durante la prima commissione bilancio, tenutasi il giorno prima del consiglio comunale, pertanto non era possibile valutare adeguatamente la materia, per questo e solo per questo ci siamo astenuti, non siamo abituati ad esprimere voti favorevoli o contrari senza prima aver adeguatamente analizzato i contenuti di qualunque materia si tratti.

Come sempre si cerca di etichettare politicamente il nostro gruppo consiliare, ribadiamo che

Alternativa per Arcola, si pone come forza di opposizione svincolata da ogni appartenenza politica, che la stessa opera e opererà come opposizione costruttiva, pertanto se l’amministrazione attuerà provvedimenti che riterremo giusti per lo sviluppo del nostro territorio e della nostra comunità, così come se i colleghi dell’opposizione opereranno con un’opposizione costruttiva, sosterremo tali iniziative, ma fin quando si penserà a far politica all’interno di un consiglio comunale e fin quando si sentiranno, sempre all’interno del consiglio comunale, colleghi consiglieri asserire 'siamo contrari a prescindere' non credo ci saranno i presupposti".