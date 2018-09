Approvato il bilancio consolidato, Lega chiede massima trasparenza

Sarzana - Val di Magra - Con gli undici voti favorevoli della maggioranza (Pd astenuto e la capogruppo pentastellata Giorgi contraria) in serata il consiglio comunale di Sarzana ha approvato il bilancio consolidato 2016-2017 che comprende sia i conti dell'ente che quelli delle sue partecipate. Una pratica formale che doveva essere varata entro il 30 settembre e che è stata introdotta e spiegata dalla chiara relazione dell'assessore al bilancio Daniele Baroni. Una breve "lezione" tenuta alla presenza del presidente dei revisori dei conti Francesco Pisani e dei dirigenti di settore, che ha cercato di focalizzare i punti fondamentali di una materia abbastanza ostica per tutti.



La successiva discussione si è incentrata soprattutto sulle perplessità evidenziate dall'esponente della Lega Stefano Cecati il quale ha rimarcato la mancanza di alcune voci e diverse differenze sostanziali nel raffronto con il bilancio del Comune. Un rilievo che ha richiesto uno stop temporaneo e una riunione dei capigruppo al termine della quale sia il presidente del consiglio Rampi che lo stesso assessore hanno chiarito ogni dubbio spiegando come i dati fossero contenuti in altre dati della relazione. Una "ricollocazione" che dalla maggioranza è stata invocata in più passaggi soprattutto per quanto riguarderà il prossimo bilancio. Massima trasparenza e chiarezza sono state invocate anche dal capogruppo del Carroccio Emilio Iacopi il quale, come già fatto in altre sedute, ha ribadito: "Se qualcuno ha sbagliato verrà sanzionato".

Sul fronte dell'opposizione, infine, Giorgi ha lamentato la presenza di troppe variazioni anomale mentre l'esponente Pd Beatrice Casini ha lamentato l'assenza dell'assessore e di esponenti dell'amministrazione alle sedute della commissione bilancio - presieduta dalla consigliera Pd - convocate su questi temi.