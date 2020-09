Anpi e Archivi della Resistenza organizzano evento sulle ragioni del "no"

Sarzana - Val di Magra - Mercoledì 16 settembre alle ore 17.30, la sezione Anpi di Castelnuovo e Archivi della Resistenza hanno organizzato, presso il Centro Sociale di Castelnuovo Magra, un evento per sostenere le ragioni del NO al Referendum Costituzionale. Nell'occasione si terrà una lezione del professor Angelo d'Orsi (Università di Torino) dal titolo "Dall'antiparlamentarismo alla postdemocrazia: le ragioni del no".

"Si tratta di un evento di fondamentale importanza per capire le Ragioni del No. Siete tutti invitati/e a partecipare e a spargere la voce. L'evento si svolgerà in forma distanziata e nel rispetto delle normative anticontagio. info 3290099418".