Andreani attacca Silvestri: "Non risiede a Ortonovo", il sindaco: "Mi calunnia"

Sarzana - Val di Magra - Rischia di essere trascinata anche in altre sedi la querelle nata in consiglio comunale fra il capogruppo M5S di Luni Paolo Andreani e il sindaco Alessandro Silvestri, accusato dall'esponente cinquestelle di godere di un'esenzione Imu irregolare sulla prima casa e di vivere a Casano e non a Ortonovo. La vicenda era già stata sollevata in agosto con un'interpellanza alla quale il primo cittadino aveva risposto inviando un'informativa a tutti i membri del consiglio spiegando la propria posizione. In apertura dell'ultima seduta (la prima con Orsola Palladino ai banchi dell'opposizione) Andreani è però tornato sull'argomento mentre la Polizia Municipale entro una decina di giorni concluderà le operazioni di accertamento.



“L'Imu non si applica sull'abitazione principale a patto che il proprietario vi dimori abitualmente e lì abbia la residenza – spiega il consigliere di opposizione a CdS– e se una persona vive ma non risiede o risiede ma non vive in un determinato immobile non può ottenere l'esenzione. Silvestri ha già dichiarato che dal 2014 è stato costretto a trasferirsi presso la casa dei propri genitori a Casano, e io che al contrario del sindaco risiedo stabilmente nel borgo di Ortonovo dal 2009, a poche decine di metri dalla sua abitazione, posso assicurare che la sua famiglia non ci vive più da molto tempo. Nel borgo risiedono circa trecento persone e nessuno lo ha mai visto. Vi si è recato saltuariamente per il cambio stagionale e nell'ultimo periodo in modo più assiduo ma mai stabilmente. Ho presentato altri accessi agli atti, aspetterò l'esito degli accertamenti – prosegue Andreani – poi deciderò se procedere nei suoi confronti alla Procura come consigliatomi fra l'altro dal consigliere della maggioranza Tarcisio Andreani, che è anche segretario locale del Pd. Per quanto riguarda le parole di Silvestri – puntualizza – non posso far finta di niente: ho chiesto il 10 di agosto la verifica della sua dimora da parte della Polizia Municipale, il 12 di agosto lui ha fatto avere dichiarazione a tutti spiegando che lui si è trasferito come dimora a casa dei genitori dal 2014. Questa cosa è falsa – sottolinea – e sono pronto a portarla anche Tribunale perché lui si è trasferito molto prima”.



“Andreani mi sta calunniando – replica a CdS il sindaco – sta instillando il dubbio che io abbia fatto qualcosa di preordinato con l'obiettivo di conseguire un beneficio illecito. Faccio politica da anni e sono consapevole che questo comporta anche l'essere messi ai raggi X e mi va benissimo ma non credo di dover dare spiegazioni sulla salute dei miei genitori o dove dormono mia moglie e i miei figli. Pare che il barometro della politica volga a queste cose anziché ai contenuti quindi mi devo mio malgrado adeguare alla gogna mediatica su tutto”.

Il sindaco infine riassume: “Sono andato ad abitare in quella casa a Ortonovo nel 1997 con mia moglie, poi nel 2008 il Governo Berlusconi ha introdotto l'esenzione Imu sulla prima casa. Nel 2014 – ricorda ancora – la tromba d'aria mi ha scoperchiato il tetto e mi sono trovato sfollato e costretto temporaneamente ad andare dai miei genitori. Sono entrambi anziani e bisognosi di assistenza quindi, come ho scritto anche nelle mie memorie rese al Comune, dal 2015 in poi ho prevalentemente trasferito lì la mia dimora. I tempi – conclude – dimostrano che da un certo momento in poi, per questioni contingenti, è cambiato il mio rapporto con l'abitazione di Ortonovo. Andreani è sempre alla ricerca dello scandalo e non della verità, se gli uffici stabiliranno che ho perso la residenza a Ortonovo ne prenderò atto pagando quello che devo ma non si può dire che io abbia fatto qualcosa finalizzato ad un illecito”.