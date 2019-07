Andreani: "Solo cemento nell'area che Salt darà al Comune. Silvestri non finga di non sapere"

Sarzana - Val di Magra - "Alessandro Silvestri è un sindaco che non vede, non sente ma in compenso parla… a vanvera però". Lo afferma in una nota Paolo Andreani, capogruppo del M5S di Luni, intervenendo sullo sbarramento posto da Marinella Spa all'accesso alla passerella Portus Lunae.

"In un recente Consiglio Comunale, rispondendo ad una mia domanda, affermò che un sindaco non ha l’obbligo di essere a conoscenza di tutto quello che accade nel suo Comune, aggiungo io, neanche di quello che vede. Purtroppo per lui, questo vale anche per il mancato diritto di servitù per la passerella sbarrata dalla Marinella Spa, impedendo ai cittadini di raggiungere le spiagge attraversando la Tenuta, problema da me evidenziato proprio nella prima convocazione della Commissione Comunale Turismo, nel mese di ottobre 2018. Ma il nostro Silvestri ci è o ci fa? Quindi, oltre a non essere informato su quanto discusso dalla Commissione, d’altronde un sindaco non è tenuto a conoscere tutto quello che accade nel suo Comune, non ricorda neanche che quella Commissione non era stata istituita solo per il Portus Lunae, infatti si chiama Turismo, ovvero, avrebbe dovuto affrontare le problematiche inerenti il turismo locale e porre le basi per incentivarne lo sviluppo, incontrare gli operatori turistici già presenti sul territorio, i produttori vinicoli per realizzare un percorso del vino... Invece abbiamo parlato solo di Portus Lunae, a lui molto caro al contrario del resto del territorio, ma evidentemente anche con osservazioni dette al vento. Dopo questa breve replica agli sproloqui del sindaco, vorrei richiamare la sua attenzione su un fatto alquanto strano; il marciapiedi all’entrata del tunnel multimediale del Portus Lunae è pavimentato con dei mattoncini rossi, quello all’uscita no, è rimasto solo il calcestruzzo, proprio nell’area che la Salt dovrebbe cedere al Comune di Luni. Solo una dimenticanza? Signor sindaco, adesso non faccia finta di non sapere, verifichi prima di accettare quell’area".