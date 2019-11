Andrea Orlando a Sarzana spiega la nuova legge di bilancio

Sarzana - Val di Magra - Sarzana diventa centro della politica con l’arrivo di Andrea Orlando, vicesegretario nazionale del Partito Democratico, presente per trattare il tema della Legge di Bilancio. L’appuntamento è fissato per venerdì 22 novembre alle 17 ed avrà come teatro il Multisala Moderno di via del Carmine. Lo organizza l’Unione comunale del Pd che ha scelto di invitare proprio un big per mettere sotto la lente di ingrandimento bonus, incentivi e agevolazioni per il cittadino.



La riunione è aperta alla discussione quindi agli interventi dei partecipanti successivamente alla relazione dell’ex ministro alla Giustizia. Quest’ultimo chiuderà i lavori tirando le conclusioni. È prevista una breve introduzione di tre esponenti locali del Pd: Rosolino Vico Ricci, segretario dell’Unione comunale, organizzatrice dell’iniziativa, di Daniele Castagna, capogruppo consiliare e di Daniele Borioli, commissario della federazione spezzina.



Dialogo aperto dunque da parte del Partito Democratico che chiama a raccolta i cittadini. Afferma Rosolino Ricci: “Orlando illustrerà le azioni del Governo per rendere meno difficile la vita di molti Italiani. In questo senso vanno la riduzione del cuneo fiscale, meno tasse in busta paga e un maggior stipendio mensile per i redditi inferiori ai 35 mila euro. Tra le altre cose sono inoltre in arrivo aiuti per le famiglie grazie all’assegno di natalità e all’introduzione, da gennaio, del sostegno al pagamento delle rette per gli asili nido. Contando anche il congelamento dell’aumento Iva senza il recupero di fondi da nuove tasse”.