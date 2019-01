Anci, la sindaca Ponzanelli scrive a Decaro: "Si dimetta da presidente"

La lettera: "Scontro istituzionale pericoloso e dannoso".

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha scritto ad Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci, in merito al Decreto sicurezza. "Formulo la presente per esporLe il mio personale dissenso a toni e contenuti dei Suoi interventi di queste ore in materia di decreto sicurezza - così la prima cittadina di centrodestra -, nonché forte preoccupazione per il troppo acceso dibattito che hanno contribuito ad alimentare. L’ANCI, da Lei rappresentata, non può e non deve mai abdicare alla sua natura essenziale di associazione di tutti i comuni, indipendentemente dall’orientamento politico dei singoli governi municipali. Vi sono sedi appropriate per fare politica e per il sindacato sulla costituzionalità delle leggi.

Lo scranno della presidenza ANCI non lo è, né per l’una tantomeno per l’altro".



"Da parte Sua - prosegue la sindaca - era legittimo attendersi un doveroso appello al rispetto delle leggi dello Stato, che devono muovere ogni azione di un Sindaco: leggi che il Presidente della Repubblica, con un primo sindacato sul rispetto della costituzione, promulga; leggi che la Corte Costituzionale, opportunamente adita, può censurare. Certa che Lei abbia piena contezza di tali basilari principi fondanti il nostro Stato democratico e di diritto mi chiedo come, quale Presidente ANCI, Lei non abbia colto l’occasione per riaffermarli, scongiurando il rischio che va profilandosi a livello nazionale di una violazione – per evidenti scopi politici e propagandistici – di una normativa valida e cogente, da parte di Colleghi Sindaci, con grave delegittimazione dell’istituzione che noi tutti ricopriamo. Lo scontro istituzionale in atto tra Sindaci, Governo e – indirettamente – Presidente della Repubblica quale soggetto promulgatore della legge di conversione del decreto sicurezza è pericoloso e dannoso, perché mina i principi cardine del nostro ordinamento: principi che Lei, ogni Sindaco, ogni istituzione e persino ogni cittadino ha il dovere di difendere. Il ruolo da Lei ricoperto in questa sciagurata contesa mi porta a formalizzare convintamente, con questa mia, la richiesta di una Sua spontanea dimissione dalla carica ricoperta nell’associazione".