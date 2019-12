Anche la Lega alla festa natalizia dell'Avo, Avidano: "Iniziative da sostenere"

Sarzana - Val di Magra - Alla tradizionale festa natalizia dell’Avo, Associazione Volontari Ospedalieri, che si è svolta questo pomeriggio presso la Casa di Riposo Sabbadini a Sarzana era presente anche il consigliere comunale della Lega Maria Grazia Avidano.

“Tengo a ringraziare l’Avo ed i suoi volontari per questo evento e per la loro preziosa collaborazione - ha affermato - sarebbe auspicabile che i giovani fossero sensibilizzati a svolgere l’attività di assistenza degli anziani presso questa struttura.

Patch Adams affermava: “quando curi una malattia puoi vincere o perdere, quando ti prendi cura di una persona vinci sempre". Iniziative come queste - conclude - sono apprezzate dai partecipanti e dalle loro famiglie e con l’assessore al Welfare Eretta ci stiamo attivando per incrementarle con tante altre improntate alla socializzazione: il modo migliore per la prevenzione dell’isolamento delle persone anziane”.