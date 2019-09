Anche Tinfena lascia il Pd: "La logica delle correnti non può prevalere sul buonenso"

Sarzana - Val di Magra - Anche Gianluca Tinfena, vicesindaco di Arcola, sceglie di lasciare il Partito democratico. Una decisione maturata dopo l'addio al Pd di Matteo Renzi e, a cascata, di diversi esponenti della corrente renziana all'interno della federazione provinciale. Il primo passo è stato quello della deputata renziana di ferro Raffaella Paita, seguita a ruota da nomi noti come quello dell'ex sindaco di Sarzana Alessio Cavarra, Jacopo Tartarini, Corrado Mori e Beatrice Casini e, infine, quello della segretaria provinciale del Pd, Federica Pecunia.



"Mi ero iscritto nel 2015 quando il Partito democratico aveva una guida e visione politica diversa e il mio interesse per la politica risale ai tempi dell'università a Firenze quando Matteo Renzi era sindaco. Non ho mai nascosto la mia appartenenza - spiega Tinfena - e sono stato sempre coerente all'interno del Pd al mio pensiero. È proprio per coerenza con la mia visione politica che ho scelto di lasciare. Ringrazio con sincerità e affetto tutti coloro con i quali ho condiviso momenti importanti in questi anni, ma pur rispettando le scelte personali di ognuno non riuscirei a stare in un partito con il magone come alcune persone che hanno deciso di restare. Scelgo le motivazioni e l'entusiasmo di una politica dove le capacità contano più degli anni di militanza, delle correnti o del numero di tessere".



Qualche mese fa ad Arcola ha contribuito con il record di preferenze personali alla vittoria delle elezioni del centrosinistra in un contesto alla vigilia non scontato. È vero che aveva pensato già al tempo di uscire dal Pd?

"C'era un clima difficile perché una parte del partito chiedeva le primarie, uno degli elementi di rinnovamento e democrazia che in questi 12 anni ha fatto del Pd un partito aperto e inclusivo.

A maggio ho messo da parte la mia ambizione scegliendo la coerenza di aiutare il centrosinistra a vincere le elezioni con 508 preferenze, ma soprattutto imponendo la scelta in lista di persone della società civile come candidati slegati dai partiti, l'elemento che di fatto ci ha portato ad avere quella credibilità necessaria per raggiungere un grande risultato.

Vi faccio un esempio: ad Arcola per logiche assurde da manuale Cencelli l'attuale assessore Camilla Monfroni sarebbe rimasta fuori dalla lista dei candidati. Sono andato a parlarle a casa per coinvolgerla. Ora a 22 anni è l'assessore più giovane della provincia.

A livello territoriale è la credibilità delle persone a dare dignità alla politica, molto più di un simbolo o di una bandiera".



Cosa intende?

"Le sembra normale che la logica delle correnti spesso prevalga sul buonsenso in ogni tipo di scelta? Ci sono giovani nel Pd che hanno enormi capacità ma che per emergere devono chiedere il permesso, quasi devono scusarsi di essere troppo bravi o preparati".



Sarà il primo amministratore comunale di maggioranza della provincia con un ruolo di peso ad aderire a Italia Viva. Cosa si aspetta da questa nuova formazione politica?

"Una sfida giovane e innovativa per una politica fatta di passione e entusiasmo. Uno spazio dinamico che guarda al futuro dove elaborare idee concrete per l'Italia e per l'Europa ma anche per il nostri territori.

Una casa accogliente dove una persona possa dimostrare il suo valore non per le sfumature di rosso del proprio maglione ma per le idee che ha e per le sue proposte.

In molti mi seguiranno nei prossimi giorni anche ad Arcola, ma vorrei ribadire un concetto: a livello provinciale sarà necessario partire con il piede giusto con giovani motivati e preparati in prima linea, solo così si può iniziare un percorso credibile e duraturo".



Cambierà qualcosa nell'amministrazione di Arcola con la sua uscita dal Pd?

"Assolutamente no. Abbiamo un sindaco come Monica Paganini che parla di progetti e non di spartizioni politiche. Un sindaco che ha dato un cambio di passo e una visione diversa alla macchina comunale. Ad Arcola ogni giorno parliamo di obiettivi da raggiungere con uno spirito di squadra motivante e determinato. La vecchia politica, quella che limita e vincola, è e sono sicuro che resterà fuori dalla porta dal castello".