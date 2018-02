Anche Michelucci alla manifestazione antifascista di Sestri: "Un dovere morale"

Sarzana - Val di Magra - “Ci sarò anch'io alla manifestazione organizzata dall'Anpi, intitolata “Mai più fascismi” prevista per domani mattina a Sestri Levante. Lo considero prima di tutto un dovere morale per chi, come me, è crescito in una tradizione profondamente democratica e antifascista". Lo afferma il consigliere regionale del Pd e candidato alle prossime politiche Juri Michelucci, che aggiunge: "Inoltre credo che l'antifascismo non sia soltanto una definizione vuota o un rifugio consolatorio per nostalgici ideologi. E' un insieme di valori che si devono concretizzare nel quotidiano con scelte politiche e amministrative coerenti e rispettose di questa tradizione. Solidarietà, rispetto per la dignità degli ultimi, accoglienza, legalità, sono antidoti naturali agli estremismi e capisaldi fondamentali della nostra società. Manifestazioni come quella di domani contribuiscono a sensibilizzare anche le giovani generazioni, lontane temporalmente dagli anni più bui della nostra storia ma detentrici del futuro delle nostre comunità. Auspico pertanto - conclude - una partecipazione libera e numerosa”.