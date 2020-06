Amglia e i parcheggi, il Comune all'opposizione: "Non stiamo privatizzando nulla"

Sarzana - Val di Magra - "I quattro consiglieri di Insieme per Ameglia (e la disinformazione a cui ci hanno abituato) colpiscono ancora" E' quanto si legge in una mail della giunta del Comune di Ameglia che prosegue: "Questa volta il tema sono i parcheggi a Fiumaretta. Far intendere ai cittadini che l'Amministrazione abbia tolto dei parcheggi liberi e che stia privatizzando è falso! Semmai stiamo facendo proprio il contrario ovvero portare avanti tutte le pratiche amministrative per consentire di avere dei parcheggi pubblici".

"Le aree del retrospiaggia, cosi come il parcheggio di via Baban, non sono del Comune ma di proprietà privata - prosegue la nota -. Per il parcheggio di via Baban abbiamo potuto stipulare una convenzione con il privato perché individuata nel vigente PRG come area per parcheggio pubblico in proprietà privata, aspetto che ci ha consentito di avere 16 parcheggi gratuiti ad uso dei residenti e di determinare le tariffe mantenendole calmierate per i posti a pagamento. Facciamo infatti presente che le tariffe relative al parcheggio di via baban, sono pressoché identiche a quelle stabilite nel 2013, quindi ormai 7 anni fa e in linea, se non inferiori, con altre località turistiche balneari. Ricordiamo anche che, prima che arrivassimo noi, i parcheggi si pagavano in tutto il territorio comunale, basti pensare al parcheggio a Bocca di Magra che diversamente dal passato ora è gratuito. Discorso diverso è per l'area del retrospiaggia di Fiumaretta, sempre di proprietà privata, dove il Comune ha solo un diritto di passo nella strada e non può dunque intervenire diversamente. Stiamo inoltre lavorando per portare avanti il piano urbanistico comunale delle spiagge che prevede, tra le altre cose, la realizzazione di parcheggi pubblici di proprietà comunale. Quindi, cari consiglieri, approfondite meglio prima di far circolare informazioni non corrette tra le persone, non vi fa onore. "