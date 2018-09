Ameglia: un catalogo nelle scuole per conoscere tutti i progetti

Sarzana - Val di Magra - Si aggiorna il catalogo di progetti e servizi offerti alle scuole cittadine, per l’anno scolastico 2018/2019 dal Comune di Ameglia. ?Ospiterà le proposte provenienti dalle associazioni e vari organismi operanti nel territorio nell’ambito dell’offerta alle scuole dell’Infanzia, primaria e secondaria di 1° grado (associazioni culturali, associazioni sportive e del tempo libero, associazioni operanti nel sociale, cooperative, professionisti del settore infanzia -scolastico ecc).

"Il catalogo è uno strumento che consente di avere una conoscenza globale dei progetti e delle attività destinate alle scuole – dice Serena Ferti (nella foto), Assessore Pubblica Istruzione del Comune di Ameglia - ed è un valido supporto ai docenti per la selezione delle attività da inserire nella programmazione didattica".



Possono rientrare nel catalogo le offerte inerenti: educazione alimentare, laboratori di cucina, arti visive, espressioni artistiche, benessere della persona, educazione alla sostenibilità, educazione al consumo consapevole, educazione musicale, laboratori teatrali, laboratori musicali, laboratori di lettura, corsi di approccio alle varie discipline sportive, eccetera. "Per l’anno 2018 - 2019 si intende realizzare il progetto “Sport a scuola” per consentire agli alunni delle scuole di vario ordine e grado di sperimentare diverse discipline sportive, con lo scopo di promuovere una sana educazione allo sport. - spiega l'assessore Ferti - Le associazioni sportive interessate, operanti sul territorio, avranno la possibilità di fornire un pacchetto di ore da cui le scuole potranno attingere nel corso dell’anno scolastico".



Per partecipare è necessario compilare le schede progetto utilizzando il fac-simile scaricabile dal sito del Comune di Ameglia all’indirizzo www.comune.ameglia.sp.it. entro sabato 6 ottobre. Alle associazioni sportive che verranno selezionate sarà corrisposto un contributo economico di euro 200, 00. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Amministrativa – Servizio Scuola, Via Caffaggio, 15 (tel. 0187/609221 - 273).