Ameglia e famiglie in difficoltà, il sindaco annuncia raccolta fondi e colletta alimentare

Sarzana - Val di Magra - "Carissimi consiglieri, ho personalmente apprezzato lo sforzo che avete portato avanti, teso ad elencare una serie di proposte all’amministrazione per affrontare al meglio la gestione dell’emergenza legata alla pandemia da COVID-19. Sapete molto bene come un Ente pubblico sia legato a dinamiche operative che spesso sono lontane dalla capacità di reazione del singolo e come sovente la mente abbia già traguardato soluzioni quando la burocrazia sta ancora tenendo legate le gambe al punto di partenza. Riguardo alle informazioni alla popolazione sulla diffusione del contagio credo si sia fatto e si stia facendo tutto il possibile, nei limiti di quanto è in nostro possesso. I dati sono diffusi a livello provinciale da parte di ASL che coordina e gestisce l’emergenza, il Sindaco è a conoscenza esclusivamente delle persone messe in quarantena dagli uffici sanitari e tali informazioni vengono diffuse, come da decreti ed ordinanze del Governo e della Protezione Civile all’esclusivo scopo di gestirne le esigenze legate alla raccolta dei rifiuti, non certo per monitoraggio o controllo che dipendono esclusivamente da Asl e dalle Forze di Polizia così come voluto dal Governo". Si apre così la lettera aperta rivolta dal sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri all'opposizione, il gruppo di centrosinistra Insieme per Ameglia.



"Non nascondo il mio profondo rammarico su come, in questa difficile situazione - prosegue De Ranieri -, il Governo abbia voluto limitare, se non proprio spogliare, i sindaci del potere di ordinanza attribuitogli dalla legge in qualità di Ufficiali di Sanità Pubblica. Vi assicuro comunque, a pena di illegittimità, che qualora se ne presentasse la necessità non esiterò ad emettere ordinanze a tutela della popolazione amegliese come ho già fatto e, in ogni caso, continuerò ad utilizzare i dati in mio possesso per svolgere attività di monitoraggio con la Polizia Locale, nonché di supporto con la Protezione Civile comunale.

La Polizia Locale è stata rifornita di dispositivi di protezione individuale che nella prima fase di emergenza mancavano totalmente. A seguito di ciò ha potuto iniziare anche i controlli generici su strada, mentre fino ad allora ha indefessamente condotto controlli mirati e puntuali sulle situazioni evidenziate da amministratori e cittadini. Dovremo poi essere in grado di adottare un provvedimento che ci consenta l’assunzione di alcuni vigili stagionali, già previsti per la prossima estate, questo ci consentirà di espandere l’attività in maniera più continuativa durante il giorno e durante le giornate festive, è evidente che in questo periodo abbiamo trovato un grande supporto dalla Stazione locale dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza di Sarzana, ai quali va il mio apprezzamento e la mia gratitudine".



"Sulla gestione dei tributi comunali, come d’altronde già anticipato dall’assessore Ravani nei giorni scorsi - prosegue il sindaco -, porremo molta attenzione alla TARI. La tassa sui rifiuti è l’unica di diretta competenza comunale e al momento il Consiglio comunale non ha ancora approvato il Piano Finanziario né le scadenze correlate. Ci sarà quindi tutto il tempo per avanzare proposte e valutare sgravi o politiche mirate per quelle attività commerciali particolarmente penalizzate dalle chiusure dovute al contenimento del contagio. Speriamo che in quella sede ci possa essere la medesima collaborazione per individuare politiche mirate e scadenze delle bollette favorevoli all’economia amegliese, sempre tenendo conto del quadro normativo di riferimento".



De Ranieri continua spiegando che "i Servizi sociali sono già al lavoro per identificare una possibile platea di beneficiari dei 22.000€ stanziati dal Governo per il nostro Comune, non appena definiti i termini verranno potenziati con altro personale comunale che verrà comandato a lavorare a questa emergenza. Ovviamente questa cifra è terribilmente esigua e non basterà a supportare le famiglie in maggiore difficoltà a causa della perdita del lavoro in conseguenza delle limitazioni governative. A questo proposito lanceremo oggi due iniziative, la prima tesa ad attivare una raccolta fondi presso la tesoreria comunale finalizzata ad ampliare il numero di famiglie a cui destinare un aiuto economico, seguendo i termini ed i modi indicati dall’ordinanza di Protezione Civile, la seconda mirata a sensibilizzare le attività commerciali aperte per attivare una raccolta alimentare da distribuire parallelamente ai sostegni economici. Ovviamente tutto questo sarà possibile con la collaborazione e l’aiuto di molti, dai volontari a chi restando a casa e che può elaborare proposte e progetti, solo così riusciremo assieme a consolidare un sentimento di Comunità vincente che non lasci nessuno indietro durante un’epidemia che resterà nella storia mondiale come una delle pagine più tristi e buie".



"In queste settimane non sono mai mancato, neppure un solo giorno, ai miei doveri di ufficio, ho assicurato la mia presenza costante in Comune non solo per coordinare il lavoro ma soprattutto per mantenere un riferimento morale per la popolazione. Da subito ho deviato il numero telefonico del Centro Operativo Comunale sul mio cellulare personale, non ho mai voluto un cellulare istituzionale, proprio per dare risposte a tutti i cittadini che hanno chiesto informazioni dalle più banali alle più drammatiche. Vi posso assicurare che il Sindaco ha ascoltato le vostre richieste e le ha fatte proprie, nella piena e condivisa necessità di migliorare le condizioni dei nostri concittadini", conclude il primo cittadino.



BOOM DI RICOVERI SPEZZINI IN TERAPIA INTENSIVA



OPERATO ALL'ANCA, MORTO PER IL CORONAVIRUS



TOTI: “COSTA DIADEMA AVREBBE POTUTO SOVRACCARICARE NOSTRA SANITA'”



SPEZIA, SENTI IL PRES: “ANCORA MARGINE PER RIPARTIRE”