Ameglia Servizi, opposizione: "Sempre stati garantisti ma non dimentichiamo uso propagandistico"

Sarzana - Val di Magra - “E' stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura in relazione al fallimento della società Ameglia Servizi Turistici". Così in una nota il gruppo consiliare di Insieme per Ameglia, che aggiunge: "Siamo sempre stati garantisti e continuiamo ad esserlo oggi. Le persone nei confronti delle quali la Procura ritiene di dover procedere avranno la possibilità di esaminare gli atti e di presentare memorie o farsi interrogare per fornire tutti gli elementi utili alla loro difesa. Non possiamo certo dimenticare l'uso propagandistico che è stato fatto di questa vicenda non certo da parte nostra e non saremo certo noi a gioire di eventuali disgrazie altrui. Noi oggi ci limitiamo ad esprimere la nostra soddisfazione per il fatto che la Procura abbia chiesto di archiviare la posizione di Umberto (Galazzo), che reputiamo oltre che un amico un amministratore capace che ha fatto tanto per Ameglia senza risparmiare energie".