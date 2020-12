Ameglia, Ferti: "Sulle luminarie polemica scontata, Fontana si informi su operato del Comune"

Sarzana - Val di Magra - "Ero francamente in pensiero che con l'installazione ancora in corso, la consigliera Fontana non avesse ancora cavalcato una polemica tanto scontata" E' quanto dichiara l'Assessore Serena Ferti del Comune di Ameglia dopo le osservazioni mosse dall'opposizione in merito alle spese per le luminarie (qui).

"Le consiglio di aggiornarsi su cosa accade in Comune e saprebbe che il sindaco ha firmato un decreto - prosegue l'assessore - attraverso il quale dispone tutto l’occorrente per stanziare i buoni alimentari nel mese di dicembre per le famiglie meno abbienti e che a breve uscirà un bando a sostegno delle persone che, in questo periodo emergenziale, hanno avuto difficoltà con il pagamento dell’affitto di casa e/o hanno in piedi situazioni di morosità, per il quale il Comune di Ameglia ha stanziato circa 20.000 euro attingendo dalle proprie casse che si sommeranno alla cifra stanziata dal Governo. Le luminarie natalizie non vanno a sostituirsi a quelle predisposte dalle associazioni, ma semmai ad ampliarle con un progetto più ampio e tutte sono state prontamente informate. E' stato un anno per tutti difficile, dove e' fondamentale tenere il morale alto, di fronte al fatto che probabilmente molte persone passeranno il Natale da sole per via del nuovo Dpcm che vieta lo spostamento tra comuni. Quindi è proprio questo l'anno per installarle. Almeno le luminarie vorrà lasciarle alle persone oppure cancelliamo anche quelle? Ricordo inoltre che gli stessi soldi, in un altro periodo storico, sarebbero stati spesi per manifestazioni o altre spese legate all'immagine del territorio e non potrebbero essere impiegati per finalità diverse come sostiene".

"Quindi - conclude - consigliera cerchi di godersi il Natale e si sforzi di non strumentalizzare anche questo".