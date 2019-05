Ambiente, candidato centrodestra a Pd Tinfena: "Con te sindaco avremmo avuto svolta"

Lo scambio tra il consigliere Zubelli e l'assessore uscente.

Sarzana - Val di Magra - Punture elettorali social in quel di Arcola, in particolare sul profilo Facebook dell'assessore uscente all'Ambiente Gianluca Tinfena, ora candidato al consiglio a sostegno di Monica Paganini e vice sindaco in pectore. Un post di Tinfena in cui l'amministratore Pd sottolinea che “la chiusura ai mezzi dei principali varchi di accesso all'area fluviale è stata una misura obbligatoria e doverosa per chiudere la strada a chi inquina”, ha visto commentare, tra i tanti, anche Giuseppe Zubelli, consiglieri di minoranza uscente, eletto tra le file del centrosinistra nel 2014 in rappresentanza degli alluvionati e ben presto uscito dalla minoranza. “Peccato che chi apre e ha l'autorizzazione a passare, se la dimentichi spesso aperta, anche di notte, quella di San Genisio”, ha scritto Zubelli, ora candidato con il centrodestra a sostegno del leghista Maurizio Gatti. “Anche i volontari della Lipu me ne hanno parlato – ha replicato Tinfena -, ma sempre da loro ho avuto notizia di un netto miglioramento della situazione mini-discariche da quando ci sono le sbarre e in politica come sai avere lasciato una situazione migliore rispetto a quella precedente é un qualcosa di gratificante ma soprattutto utile per gli altri. É giusto riconoscerti la tua presa d'atto del mio lavoro svolto in questo campo che mi hai espresso negli ultimi consigli comunali. Mi dispiace vederti all'estrema destra dopo una parte di percorso insieme nella precedente legislatura”.

Dopo un cordiale scambio di 'in bocca al lupo', Zubelli Gianluca ha riconosciuto a Tinfena l'aver “tentato di dare quel profilo 'democratico' al Pd arcolano, che sicuramente manca. Mi sono congratulato con te per aver tentato, ma i vecchi 'dinosauri' hanno vinto ancora. Da sindaco avresti dato una svolta alle questioni a noi note (di natura eminentemente ambientale, ndr). Peccato, ci sarà un'altra occasione”. La risposta dell'assessore: “Di vecchi dinosauri del Pd nella lista non ne vedo... ogni tanto mi vengono a trovare di notte a turbare i miei sogni insieme a Salvini. Ma mi sveglio al mattino e tutto passa”.