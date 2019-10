Alternativa per Vezzano: "Calanchi attaccata da chi oggi in Italia Viva cerca voti a destra"

Sarzana - Val di Magra - Alternativa per Vezzano pone una domanda semplice semplice ai vertici di Italia Viva e nel nostro immaginario pensiamo di poter avere come interlocutore Matteo Renzi: "Oggi che, come dichiarato, faremo ciò che ha fatto Macron assorbendo voti a sinistra e a destra, Italia Viva come si pone o si porrà? A sinistra, a Destra o centro destra o dove?".

Questa domanda perché il nostro candidato a Sindaco alle ultime amministrative a Vezzano Ligure, Cinzia Calanchi, nonostante il suo passato politico dichiaratamente a sinistra e il suo passato personale sbandieratamente antifascista, presentatasi con una lista civica seppur raccogliendo i consensi e appoggi di una parte di centro destra che non ha snaturato il valore della lista ma semmai arricchito, è stata però, per questo motivo, oggetto di attacchi, anche molto pesanti, da esponenti del Pd locale (molti dei quali oggi passati ad Italia Viva) che con tanta veemenza politica, un episodio tra tutti, si affrettarono a gridare allo scandalo, strumentalizzando addirittura la sala dove ebbe luogo un evento, in seguito alla partecipazione dell'Assessore Regionale al turismo appartenente a Fratelli d'Italia che venne, per parlare ed ascoltare i titolari delle attività ricettive del nostro paese. Ora però va tutto bene, raccogliete ovunque, porta aperta per chi porta! Una lista civica che raggruppa più forze politiche a sinistra, facente però capo al Pd, in un paese storicamente radicato nella sinistra e riconosciutosi nell'odierno PD, dove in 1700 persone hanno votato la lista pensando di votare PD (e non raccontiamocela la storiella della lista civica) oggi che uno dei cento Sindaci, numero che Italia Viva si prefigge di raggiungere da qui alla fine dell'anno, in uscita dal PD, è proprio il nostro, quelle stesse persone che gli hanno espresso preferenza sono disorientate e non capiscono più dove stanno anche se: Faber est suae quisque fortunae ossia Ciascuno è artefice della propria sorte. Si tratta solo di semplice curiosità. Siamo consapevoli che PURTROPPO le situazioni politiche, almeno a livello locale, non cambieranno.

Per cambiare è necessario tanto tanto coraggio, virtù rara nel nostro piccolo paese, Vezzano Ligure..ma poi a pensarci bene neanche tanto: 2432 virtuosi li abbiamo già trovati"-



Alternativa Per Vezzano