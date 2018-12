Alternativa per Arcola guarda al voto della prossima primavera

Riceviamo da Alternativa per Arcola.

Sarzana - Val di Magra - Con l’anno che si sta per chiudere, volgono a termine i cinque anni di legislatura dell’Amministrazione Comunale reggente della Sindaca Orlandi, sul cui “modus operandi” e i risultati dalla stessa conseguiti ogni “libero” cittadino è in grado di poter formulare serenamente un proprio giudizio.

Nella primavera del 2019 i cittadini del Comune di Arcola dovranno pertanto esprimersi, attraverso la tornata elettorale, sul chi farsi amministrare nel quinquennio 2019-2024.

Noi di Alternativa per Arcola, riteniamo si debba tornare a parlare, ma soprattutto a fare fatti, in maniera chiara, univoca e trasparente riguardo gli arcolani, mettendo al bando la sin troppo facile ipocrisia che ha segnato marcatamente questi ultimi anni di governi locali.

Meno chiacchiere e più cose tangibili. Noi cercheremo di farlo attraverso l’espressione di una lista civica composita di esperienze diverse, con cittadini di questo Comune che ritengono di avere idee e progettualità e che metteranno tutto loro stessi al servizio di una idea di semplice rinascita ad esclusivo interesse degli arcolani e del territorio comunale.

Arcola e tutte le sue frazioni hanno bisogno di nuovi orizzonti, di riequilibrare un futuro sin qui già fortemente compromesso.

Siamo convinti che vi sia un gran bisogno di volti, idee e di aria fresca ben diversa dall’attuale.

Alternativa per Arcola formula dunque a tutti i cittadini del Comune di Arcola i migliori auspici per un proficuo e sereno Anno 2019, sperando, se loro lo vorranno, anche in un cambiamento del governo locale.

Auguri.



Alternativa per Arcola