Alternativa per Arcola: "Un percorso dedicato alla Madonna del rosmarino"

Sarzana - Val di Magra - "Valorizzare il nostro territorio, la nostra cultura, le nostre tradizioni è una fonte di energia per l’intero sviluppo qualitativo del nostro paese. Un percorso di pellegrinaggio che possa costituire attrazione locale potrà essere un incentivo per tutte le attività presenti sul nostro territorio. Abbiamo un valido progetto relativo al percorso che collegherà La pieve di Baccano, il Santuario della Madonna degli Angeli, San Nicolò e San Michele, percorso pedonale o ciclabile contrassegnato da un simbolo chiaro e semplice che evochi l’apparizione della Madonna del rosmarino, risalente al 21 maggio 1556". Questa proposta arriva dalla lista civica 'Alternativa per Arcola', che candida a sindaco Alessio Binetti.

"Lungo il percorso informazioni su tutti gli elementi storici, rilancio delle tradizioni e dei prodotti tipici presso aziende locali o servizi che verranno a costituirsi dato l’incremento dei visitatori. Saremmo appendice di notevole rilievo internazionale,della Antica Via Francigena quale sito di notevole importanza religiosa in relazione all’apparizione", continuano dalla lista.