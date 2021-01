Alleanza nel centrosinistra, Ricci: "Pd fornisce completa disponibilità"

Sarzana - Val di Magra - "Accolgo con piacere la notizia che le forze politiche “Italia Viva, Linea Condivisa e Sarzana in Azione, i compagni di Articolo 1, Sinistra Italiana, Circolo Pertini, Verdi, PSI e siAMO Sarzana” (QUI) abbiano iniziato un percorso di dialogo per formulare ipotesi al fine di “costruire un'alleanza solida tra forze civiche, politiche e associative che si riconoscono nell'ampio alveo del centrosinistra” con lo scopo di giungere al traguardo delle elezioni comunali del 2023 con un percorso condiviso e meditato". Lo afferma il segretario del Pd di Sarzana Rosolino Vico Ricci, che prosegue: "Allo stesso tempo il Partito Democratico sarzanese fornisce la completa disponibilità nel “reggere sulle proprie spalle la coalizione” sempre nel rispetto delle idee di ognuno e con la ferma volontà ad avere alleanze larghe, aperte e trasparenti. Il fatto di iniziare con largo anticipo il lavoro non può che essere positivo, infatti, permette di affrontare in modo approfondito i temi che riguardano la Città, in un contesto ampio che travalica i limiti del territorio comunale e lascia spazio e tempo al dialogo aperto a tutti coloro, movimenti compresi, che abbiamo voglia di contribuire con idee, aggiornate e rivolte al futuro".