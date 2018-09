All'ospedale parcheggi gratuiti per i volontari

Il consiglio comunale ha approvato la proposta della consigliere Pd, un sesto della nuova area di sosta del San Bartolomeo sarà per le associazioni di volontariato.

Sarzana - Val di Magra - Nella nuova area di sosta che il Comune di Sarzana andrà a realizzare negli spazi di sua proprietà adiacenti al San Bartolomeo, ci saranno anche degli stalli riservati alle associazioni di volontariato che quotidianamente operano all'interno dell'ospedale. Questo grazie alla mozione presentata nella seduta di ieri del consiglio comunale dall'esponente del Partito Democratico Casini che ha trovato l'unanimità da parte di tutta l'assemblea cittadina, andando così a riconoscere il prezioso lavoro svolto ogni giorno dalle realtà che assistono i pazienti senza alcun compenso e che nella situazione attuale devono anche pagare i parcheggi.



Il tema della sosta ospedaliera è tornato in aula a poco meno di un mese dal consiglio (qui) nel quale la sindaco Ponzanelli aveva annunciato la volontà della giunta di andare incontro alle problematiche di chi si trova costretto a pagare per trascorrere qualche ora con un famigliare o anche solo per ritirare un referto, realizzando una cinquantina di nuovi posti auto. Con la mozione approvata da tutti i consiglieri dunque un sesto di questi – dicitura modificata con un emendamento rispetto agli otto chiesti inizialmente - saranno riservati ai volontari.



“Nel precedente consiglio, quando si era parlato di questo argomento – ha detto Casini – non si era fatto riferimento a queste figure che svolgono un servizio importante mettendo a disposizione il proprio tempo senza ricevere alcun stipendio”. L'ex assessore ha così ottenuto un risultato già inseguito nel 2016 quando la sua lettera sulla questione, inviata al direttore dell'Asl Conti non aveva ottenuto risposta. Come detto dal resto del consiglio è arrivato pieno sostegno alla mozione condivisa anche dagli esponenti di governo.



Sorte opposta è toccata invece all'ordine del giorno presentato da Mione di Sarzana per Sarzana per “l'estensione del diritto di posteggio gratuito presso l'ospedale per tutti i lavoratori”, bocciato dalla maggioranza con le motivazioni sostanzialmente già emerse nella seduta di un mese fa. “La sindaco si è impegnata per fare un nuovo parcheggio gratuito al fine di lenire una grave ingiustizia – ha affermato il consigliere – ma dovrebbe esserci un impegno forte affinché tutti i lavoratori, anche quelli “esternalizzati”, possano avere gli stessi diritti. Ponzanelli formuli proposte all'Asl che demarchino una distinzione fra le volontà dell'azienda e quelle del Comune. Non avete – ha detto rivolgendosi alla maggioranza – la forza politica di fare questa differenziazione e non volete disturbare Asl”. “Non abbiamo alcuna paura di andare a parlare – ha replicato il leghista Iacopi – ci siamo già mossi ma siamo di fronte a un contratto capestro fatto da chi ci ha preceduto”. “Da parte della giunta c'è stato un grande e concreto interesse sulla questione – ha aggiunto Precetti (Sarzana Popolare) – per quanto riguarda i lavoratori è una decisione che spetta ad Asl e società dei parcheggi”. L'ordine del giorno di Mione in fase di voto è stato respinto con un undici contrari e cinque favorevoli.