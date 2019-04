Alessio Binetti è il candidato sindaco di Alternativa per Arcola

Sarzana - Val di Magra - Giovedì 4 aprile si sono riuniti i cittadini aderenti alla Lista Civica Alternativa per Arcola per definire il programma che li porterà a proporsi alle ormai vicine elezioni amministrative previste il 26 maggio 2019.

Alternativa Arcola è una lista apartitica composta da persone desiderose di dedicare parte del loro tempo impegnandosi attivamente per il bene del comune di Arcola.

Nata circa due anni fa, per la necessita di portare soluzioni ad un territorio che dopo anni di politica sorda ai bisogni reali della popolazione, Alternativa per Arcola è ormai una realtà consolidata e pronta a prendersi gli impegni che meritano gli arcolani. Alternativa per Arcola ha ampliato il proprio gruppo di lavoro coinvolgendo varie figure con specifiche professionalità in vari campi, che anche se appartenenti a diverse ideologie politiche, hanno tutti l’obiettivo comune di sviluppare e tutelare il territorio arcolano.

Il carattere apartitico è alla base della lista il cui interesse principale degli aderenti è quello di rendere conto in primo luogo agli abitanti, partendo dai loro consigli.

Attraverso la Lista Civica, gli “arcolani” potranno essere consapevoli e partecipi attivamente sulle scelte dell’amministrazione comunale: trasparenza, comunicazione, sostenibilità e partecipazione attiva sono infatti i principali valori della Lista.

Nell’attuale scenario politico si tratta sicuramente di una scelta coraggiosa ma necessaria per regalare un futuro al nostro paese lasciato, in passato, fosse anche troppo spesso, in situazioni di abbandono e degrado.

La Lista Civica Alternativa per Arcola sta mettendo a punto la squadra che si presenterà alle prossime elezioni amministrative scegliendo tra candidati residenti nel territorio ai quali appartengono specifiche professionalità.

Invitiamo quindi chiunque possieda specifiche competenze e abbia il piacere di aderire alla nostra Lista attivamente a presentarsi presso il nostro punto di contatto sito in Via Aurelia Nord n. 119.

Unica certezza è la scelta su chi rappresenterà la lista: si tratta del candidato sindaco Alessio Binetti, 44 anni, sposato e papà di due ragazzi adolescenti, imprenditore di professione, residente nel comune di Arcola del 1994 e sensibile alle problematiche esistenti.

Alessio Binetti accetta con entusiasmo la candidatura approvando e sostenendo i punti cardine su cui la lista è costruita: trasparenza e salvaguardia del territorio, credendo con fermezza che alcune delicate tematiche vadano affrontate con un attivo coinvolgimento da parte dei residenti e consapevole della necessità di condividere con la popolazione le possibili soluzioni.

Per tale ragione nei prossimi giorni saranno organizzati una serie di incontri nelle frazioni del comune di Arcola per analizzare le tematiche che più interessano i cittadini, su cui poter lavorare nei prossimi cinque anni.