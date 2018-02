Al via 'Sarzana popolare giovani'. Costa: "Bel segnale per la politica"

Sarzana - Val di Magra - Si è tenuta questa mattina alla Pasticceria Gemmi di Sarzana la presentazione di 'Sarzana popolare giovani', la 'costola' under 30 di 'Sarzana popolare'.



"I giovani - ha esordito Roberto Italiani, coordinatore di 'Sarzana popolare' - hanno entusiasmo e voglia di fare, così abbiamo deciso di costituire questo gruppo. Le ragazze e i ragazzi di 'Sarzana popolare giovani' si confronteranno i loro coetanei, nel solco tracciato da 'Sarzana popolare', fatto di partecipazione, ascolto e interessamento ai problemi concreti del territorio".



Non ha fatto mancare la sua presenza il consigliere regionale Andrea Costa (capogruppo Noi con l'Italia - Liguria popolare). "In un momento in cui domina l'antipolitica, vedere ragazzi che alla politica decidono di dedicare tempo ed energie è qualcosa di straordinario. Un grazie a 'Sarzana popolare' per la capacità di stimolare e aggregare: è un gruppo unito non da appartenenza o ideologia di partito, ma dalla volontà di condividere un percorso per cambiare in meglio Sarzana. La nascita di 'Sarzana popolare giovani' segna una pagina di bella politica".



Alla conferenza di presentazione hanno preso parte i ragazzi del coordinamento che ha dato vita a 'Sarzana popolare giovani', tutti tra i 16 e i 29 anni. Si tratta di Claudio Repetti (coordinatore), Giulia Buselli, Rachele Calandra, Sara Di Martino, Domiziana Italiani, Gianmarco Lucignano, Salvatore Siviglia.



"Vogliamo coinvolgere i giovani come noi, vogliamo farli partecipare al miglioramento di Sarzana", ha detto Repetti. "Crediamo che Sarzana debba far parte del Dmo e diventare una città di turismo culturale e religioso. Vanno anche aumentati i treni per le Cinque Terre", gli ha fatto eco Sara Di Martino, che si occupa principalmente di turismo e gestisce una struttura ricettiva. I ragazzi di 'Sarzana popolare giovani' sono impegnati nella realizzazione di focus su vari temi. Gianmarco Lucignano ne ha messo nero su bianco uno sul problema della ludopatia: "Una piaga giovanile del nostro territorio, purtroppo destinata a crescere se non ci saranno interventi decisi e mirati".