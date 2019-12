Ad Arcola si è costituito il gruppo consiliare “Cambiamo!” di Toti

Sarzana - Val di Magra - Si costituisce anche ad Arcola la sezione di Cambiamo!, il partito fondato da Giovanni Toti. Oggi è stato depositato l'atto di costituzione del gruppo consiliare comunale Cambiamo con Toti-Lista Toti da parte dei consiglieri Brunella Righi, Gino Pavero e Valentina Massi. Questo nuovo gruppo costituisce un ulteriore tassello di Cambiamo!, in continua crescita in Liguria e su tutto il territorio nazionale.



«Siamo un'evoluzione della lista civica, seguiamo il percorso intrapreso dal presidente Giovanni Toti, non cambieranno i rapporti con gli altri componenti della coalizione, sempre incentrati sulla collaborazione», commenta Brunella Righi, indicata quale capogruppo. «Proseguiamo, in nuova veste, il lavoro di ascolto in favore della cittadinanza che sta dando i suoi frutti, anche grazie all'impegno del presidente Toti e dell'assessore Giacomo Giampedrone - aggiunge Righi - perché servono meno chiacchiere e più fatti».

«Con la formazione del gruppo di Arcola si conferma la presenza capillare sul territorio, soprattutto spezzino, di Cambiamo!, dove le liste arancioni sono nate e dalle quali trae origine la nostra nuova realtà politica - conclude Manuela Gagliardi, coordinatrice regionale del partito - cogliamo quindi con entusiasmo la nascita di questo gruppo, che rappresenterà la maggioranza fra le liste di minoranza che si erano presentate a sostegno di Maurizio Gatti».