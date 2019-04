A cena con Forza Italia, verso le Europee si muove qualcosa

Sarzana - Val di Magra - Nei giorni scorsi si è svolta a Sarzana, organizzata dal locale Club forzista, una cena di simpatizzanti di Forza Italia, a cui ha partecipato anche l'onorevole Manuela Gagliardi. Dopo la trasferta romana di sabato 30 Marzo, per assistere alla Assemblea Nazionale di Fi, presieduta da Silvio Berlusconi, cui hanno partecipato come delegazione sarzanese, Valentina Camilli e Ivan Pastina, la cena di giovedì è stata anche l'occasione per fare un sunto della situazione politica nazionale e territoriale, anche in vista delle Elezioni Europee del 26 Maggio prossimo, e per consegnare, a molti degli intervenuti, la tessera di Forza Italia.