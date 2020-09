A Sarzana si parte lunedì. Castagna (Pd): "Parentucelli-Arzelà, riapertura con molte incognite"

Sarzana - Val di Magra - "Il presidente Toti, come Don Abbondio, non ha avuto il coraggio di esercitare appieno le sue prerogative di autorità superiore in materia sanitaria, a parte Spezia capoluogo, e ha scaricato sui sindaci dello Spezzino la responsabilità di decidere se aprire o meno le scuole lunedì. E così i sindaci dei comuni minori (anch'essi muniti di poteri in materia di sicurezza sanitaria) hanno assunto provvedimenti diversi, sulla base della loro sensibilità e di una responsabile valutazione delle situazioni locali, taluni disponendo l'apertura, taluni il rinvio. Nei loro comuni hanno sede soltanto scuole elementari e medie inferiori, frequentate soltanto da alunni residenti". Così Francesca Castagna, candidata al consiglio regionale, membro dell'Assemblea nazionale del Partito Democratico, che prosegue: "Anche la sindaca Ponzanelli ha fatto esercizio, alla sua maniera, di questa responsabilità, e ha stabilito che riaprirà questo lunedì anche il ‘Parentucelli-Arzelà’.



"Peccato che quell'istituto superiore sia frequentato da centinaia di studenti che provengono dai comuni più disparati, da Carrara fino a Zignago, e molti proprio dalla Spezia (non saprei quanti dal Quartiere Umbertino...) così come una quota rilevante di insegnanti - continua Castagna -. Tale decisione - a quanto risulta - è stata assunta, inutile dirlo, senza alcuna consultazione della Dirigenza della scuola, senza attingere da essa alcun dato, alcun elemento di valutazione, alcun suggerimento. Siamo alle solite: il consueto scaricabarile dove chi riceve il barile non è minimamente attrezzato e ne viene travolto".