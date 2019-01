A Sarzana si è costituito il comitato a sostegno di Zingaretti

Sarzana - Val di Magra - Si è costituito oggi il "Comitato Piazza Grande Sarzana" a sostegno della candidatura a segretario nazionale del Partito Democratico del Governatore del Lazio Nicola Zingaretti in vista delle Primarie aperte a tutti gli elettori e simpatizzanti del centrosinistra il 3 marzo prossimo.



"Prima le persone, lo slogan della mozione congressuale di Zingaretti, rende bene l'idea su come vogliamo far ripartire proposte e pensieri di civismo, inclusione e attenzione a chi in questo periodo storico non ha punti di riferimento politico e sociale, tra muri e nuove solitudini" sottolineano i democratici che si sono incontrati presso la sede PD di Piazza Matteotti a Sarzana.



L'incontro di Piazza Grande Sarzana si è svolto in questi giorni sia per animare il confronto in casa democratica con la partenza dei congressi nei 9 Circoli PD sarzanesi (in programma tra il 7 e il 23 gennaio, con una platea di circa 600 aventi diritto) sia per dare appuntamento alla manifestazione con Nicola Zingaretti lunedì 14 gennaio alla Spezia, seconda tappa in Liguria dopo la prima uscita pubblica da candidato segretario il 14 dicembre a Genova in visita agli sfollati del Ponte Morandi.



Tra i primi sostenitori del Comitato Piazza Grande Sarzana Carolina Bardine, Vezio Bertone, Iuri Bologna, Luigi Bonotti, Roberto Bottiglioni, Paolo Bufano, Rino Casini, Francesca Castagna, Maurizio Corona, Matteo Delvecchio, Roberto Madrignani, Boris Massini, Piergiorgio Remorini, Giuseppina Rossi, Alberto Spadoni, Mario Torre.