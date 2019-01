A Santo Stefano si è costituito il comitato a sostegno di Zingaretti

Sarzana - Val di Magra - Si è costituito negli ultimi giorni il comitato "Piazza Grande Santo Stefano Magra" in sostegno della candidatura di Nicola Zingaretti a segretario del Partito Democratico. Il comitato, fondato da otto ragazzi under 30, si propone di stimolare un dibattito congressuale all'insegna di un rinnovamento radicale del Partito e dell'attuale classe dirigente, a seguito del catastrofico risultato delle elezioni dello scorso 4 Marzo, trascorso senza la minima autocritica, necessaria invece per restituire al partito credibilità e fiducia.



Il PD deve ripartire dalla LOTTA. Lotta per i diritti costituzionali, costantemente disattesi; lotta alle diseguaglianze economiche e sociali, sempre più marcate; passando poi per il lavoro, la difesa dell'istruzione pubblica e del servizio sanitario nazionale, sempre più soggetto a privatizzazioni, come purtroppo sta avvenendo nella Liguria governata dal centrodestra.

Altro tema rilevante è costituito dal tema dei diritti umanitari di chi scappa da realtà meno fortunate della nostra, dalle quali noi stessi fuggiremmo. Questo non esclude i diritti dei cittadini italiani, in particolar modo di coloro che si ritrovano senza una casa a seguito delle calamità naturali.



Siamo per un partito e una politica che non rincorranno gli umori dell'elettorato alla ricerca di un facile consenso, ma che abbia il coraggio di agire anche controcorrente: l'opposto delle facili semplificazioni proposte dagli attuali partiti di governo.



In conclusione, riteniamo Nicola Zingaretti la figura più adatta per poter affrontare insieme queste battaglie poiché egli è l'unica persona in grado di coinvolgere non solo militanti ed elettori dal PD, ma anche tutti quei delusi che lo hanno abbandonato nel corso degli anni a causa di scelte politiche sbagliate.



I promotori: Daniele Pedrazzi, Giovanni Fiore, Jacopo Belloni, Lorenzo Orlandini, Luca Ventura, Niccolò Menconi (coordinatore), Simone Cargioli, Tommaso Baudone