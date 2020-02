A Santo Stefano Magra inizia l'era dell'illuminazione a led

Sarzana - Val di Magra - Sono iniziati oggi, lunedì 10 febbraio, i lavori di installazione di nuovi impianti a led con cui il Comune di Santo Stefano di Magra si doterà di un sistema di illuminazione a minor impatto ambientale che entrerà a regime da metà marzo. Più luce, più qualità urbana, più sicurezza, più risparmio economico ed energetico e più sostenibilità ambientale sono gli obiettivi che il Comune intende perseguire con questo piano di risparmio energetico che nasce dal progetto interregionale Servizio Luce 4 Consip, per la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica comunale.



«Continua l’investimento del Comune di Santo Stefano sui temi ambientali e di riqualificazione energetica», ha dichiarato la sindaca Paola Sisti. «Dopo un lungo iter amministrativo e la scelta di assegnare l’appalto Consip alla società City Green Light Srl, abbiamo finalmente dato il via all’opera di efficientamento dei punti luce riscattati da Enel Sole.»



Nei prossimi giorni, in gran parte del territorio comunale, si assisterà così all’installazione di 409 lampade con tecnologia a led e alla collocazione di 35 sistemi di telecontrollo per il miglioramento tecnologico degli impianti.

«Il Comune in questo modo porta a casa il risultato dell’efficientamento della luce pubblica con l’introduzione di lampade di moderna concezione, intervenendo in tutti gli impianti non ancora oggetto di riqualificazione energetica», continua Sisti.

Questo intervento garantirà un risparmio energetico annuale di 115 mila KWh che corrisponde a circa il 46% dell’attuale consumo. Un’operazione che si inserisce in un più ampio piano di consumo consapevole e responsabile degli usi energetici che l’amministrazione comunale sostiene da tempo. Ne è un esempio, tra gli altri, la riqualificazione a fine 2019 dell’impianto sportivo L. Camaiora per il quale, con un’operazione del valore di 17 mila euro, i fari precedenti sono stati sostituiti da altri sempre a tecnologia led, permettendo anche in questo caso un risparmio di quasi il 50% dei consumi.



«Ritengo doveroso rispetto all’attualità del tema ambiente, impegnare le politiche di programmazione energetica sul tema dell’efficientamento e del risparmio energetico. Tutti siamo chiamati a partecipare alla salvaguardia del Pianeta e Santo Stefano in questa battaglia ci deve essere.» Conclude la sindaca Sisti.