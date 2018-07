A Luni si parla di accoglienza, integrazione e sviluppo sociale

Sarzana - Val di Magra - Parola d'ordine “Accoglienza”, per dare un segnale importante in controtendenza col pensiero dominante dell'ultimo periodo.

Anche partendo da piccole realtà come i nostri comuni di Castelnuovo Magra e Luni si possono compiere scelte di campo importanti mettendo in pratica progetti di accoglienza ed integrazione.

In un momento storico dove molte forze politiche per non affrontare i problemi politici ed economici del paese riversano sui migranti l'attenzione dei cittadini (spesso generando falsi allarmismi legati alla sicurezza), dove alcune delle alte cariche dello stato arrivano a definire i viaggi in mare aperto intrapresi (e non sempre giunti destinazione) dai richiedenti asilo come “crociere”, sono più che mai necessarie prese di posizione a tutti i livelli contro le politiche di respingimento intraprese dall'attuale governo che rischiano di far passare alla storia il nostro paese per i crimini contro l’umanità commessi nel Mediterraneo.



Per questo, come Officina Rossa, chiediamo alle amministrazioni dei due comuni di dare finalmente forma concreta al progetto SPRAR – ovvero un sistema pubblico di accoglienza integrata, diffuso e inclusivo, per i richiedenti asilo a diretta gestione dell'ente locale – da molti mesi discusso ma mai giunto a realizzazione.



Nonostante la volontà di entrambe le amministrazioni ad intraprendere questo percorso, più di una volta si è arrivati lunghi con le tempistiche per presentare il proprio progetto, ma adesso non si può tardare ulteriormente e perdere la prossima scadenza utile.

Oltretutto con i progetti Sprar chi semina accoglienza raccoglie opportunità, perchè l'attivazione di questi percorsi oltre a garantire una più facile integrazione porta numerosi vantaggi ai territori e agli enti locali.



Proprio per dare un forte segnale nella direzione dell'accoglienza e dell'integrazione, e per approfondire tutti gli aspetti dei percorsi Sprar abbiamo organizzato un incontro con Walter Massa, presidente regionale Arci e per molti anni coordinatore del Sistema Nazionale di Accoglienza dell'associazione. All'incontro parteciperanno le due amministrazioni con la presenza del sindaco di Castelnuovo Magra Daniele Montebello e l'assessore del comune di Luni Maia Manuguerra.

L'appuntamento è per domenica 22 Luglio alle ore 18.30 presso la sede dell'Officina Rossa a Serravalle di Luni.



Officina Rossa Spazio Popolare