21 Luglio, Spilamberti: "Uscita fascista di Michelucci"

Sarzana - Val di Magra - “Michelucci in uno dei suoi sgangherati tentativi di usare la storia per gli attacchi che politicamente è incapace di fare ogni giorno, si trova un commento che paragona gli esponenti di questa maggioranza democraticamente eletta ad assassini". Così il consigliere comunale della Lega di Sarzana Luca Spilamberti in merito alla risposta Facebook data dall'esponente PD in un post sui fatti del 21 Luglio.



"Dimenticando il suo ruolo istituzionale e ogni rispetto delle regole democratiche e dei cittadini sarzanesi - ha aggiunto Spilamberti - in un lapsus forse non casuale, risponde “mandiamoli via”. Un’uscita decisamente fascista, per chi si autoproclama antifascista. Resosi conto, cancella il post. Peccato che al giorno d’oggi, gli screenshot non cancellano gli errori od orrori. Prima di rispondere agli eventuali organi competenti, dovrebbe rispondere ai cittadini e dimettersi. Non lo farà: del resto non l’ha fatto dopo aver confessato di aver ricevuto 3000 euro da un centro sociale per la campagna elettorale, ma almeno abbia pietà dei cittadini".



La replica indiretta da parte di Michelucci è arrivata oggi con un nuovo commento sotto il post in questione: "Siccome leggo che avrei cancellato il post allora lo riscrivo ....allora mandiamoli via!. Non ci vuole un genio a capire che è un riferimento politico al governo della città! Forse era più chiaro mandiamoli a casa!".