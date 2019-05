"Vezzano ha scelto di non cambiare perché abbiamo sempre ascoltato"

Sarzana - Val di Magra - "In riferimento all ’art. Calanchi “persi dieci chili in questa campagna elettorale...”



Comprendiamo bene che con una bruciatura del genere, in bocca l’amarezza continuerà a rimanere per molto, se ne faccia una ragione, poiché la maggioranza dei cittadini ha deciso di non cambiare perché hanno radici storiche, etiche olto diverse, da chi si lamenta del mancato cambiamento amministrativo.



I cittadini sanno quanto non è vero che la precedente Amministrazione sia stata sorda al disagio di alcune famiglie.



Ha sempre dato la massima disponibilità prima all’ascolto e agli interventi conseguenti, e sono gli atti comunali che lo dimostrano.



Le parole dette in libertà senza valutazione, rispetto, offendono chi lavora nell’area dei servizi sociali che ha sempre agito con professionalità e diligenza, svolgendo il proprio ruolo dando risposte al disagio, nessuno è stato lasciato indietro.



La domanda che Lei avrebbe dovuto farsi è quanto di più si potrebbe fare, ma questa è una diretta conseguenza di quanto a livello statale/regionale viene fatto, quali politiche sul sociale sono state attuate, quali le differenze negli anni in termini di trasferimenti economici sono ricaduti negativamente sui territori.



Sui piedistalli non siamo mai saliti, siamo stati amministratori al servizio di una comunità, nonostante le difficoltà che hanno la maggioranza dei Comuni per i propri bilanci.



Come dimostra l’esito elettorale, abbiamo riscosso nuovamente la fiducia dei nostri cittadini e possiamo camminare a testa alta per quanto si è fatto".



Fiorenzo Abruzzo

(già sindaco di Vezzano Ligure)