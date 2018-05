"Uno sportello Europa per orientarsi su bandi per Comune e imprese"

Ieri sera la candidata sindaco Giorgi ne ha parlato con l'europarlamentare Beghin e il consigliere regionale Melis.

Sarzana - Val di Magra - L'europarlamentare Tiziana Beghin e il consigliere regionale Andrea Melis sono intervenuti ieri in sala della Repubblica all'iniziativa promossa da Federica Giorgi e dal Movimento 5 Stelle di Sarzana sull'utilizzo dei fondi regionali ed europei come opportunità per le amministrazioni, i giovani e le piccole medie imprese.



“E' stato un incontro molto utile e partecipato – ha sottolineato la candidata sindaco – la nostra europarlamentare Beghin e il consigliere Melis ci hanno dato spunti molto interessanti per rilanciare la nostra Sarzana. Tante opportunità di cui la passata amministrazione non ha mai usufruito. Per questo – ha sottolineato Giorgi - abbiamo previsto nel nostro programma lo sportello Europa, composto da persone formate per orientare l'ente, le piccole e medie imprese, i giovani e chi voglia sviluppare un progetto lavorativo. Un servizio che sarebbe utile per il monitoraggio e la ricerca di bandi europei e regionali”.



Giorgi ha aggiunto: “E' stato un tavolo di lavoro tra competenze ed esperienze utilissimo per avere ben chiaro cosa e come fare (o non fare) e per portare alla attenzione dei cittadini quanto questo argomento sia considerato di prioritaria importanza per il MoVimento 5 Stelle. La capacità degli Stati membri di gestire i fondi strutturali e di investimento europei in modo efficace è uno dei fattori chiave che contribuiscono al successo della politica di coesione”.



Oggi intanto candidati e attivisti 5 Stelle saranno in piazza San Giorgio fino alle 12 e poi dalle 15 alle 18 per spiegare i contenuti del contratto di governo del cambiamento siglato fra Di Maio e Salvini.