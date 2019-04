"Uniti per Castelnuovo" con Montebello: "Gruppo radicato nel territorio"

Presentazione ufficiale per la lista di centrosinistra che sosterrà il sindaco uscente alle prossime amministrative: "Ho chiesto a tutti coesione e spirito di gruppo".

Sarzana - Val di Magra - Presentazione senza simboli politici né esponenti di partito per “Uniti per Castelnuovo”, lista che sosterrà nuovamente la candidatura a sindaco di Daniele Montebello. La squadra, che raggruppa le forze di centrosinistra (Pd, Psi, Officina Rossa, Italia in Comune, Sinistra Italiana ed esponenti della società civile), è stata presentata questa mattina nell'area verde del centro sociale di Molicciara davanti a cittadini e sostenitori che hanno potuto ascoltare anche le parole dei dodici candidati al consiglio comunale, sei donne e altrettanti uomini.



“Abbiamo scelto questo luogo perché è un simbolo di aggregazione – ha ricordato Montebello – e perché vogliamo uscire in “campo aperto” per raccontare le tante cose che sono state fatte in questi cinque anni e i programmi che abbiamo per i prossimi. Abbiamo scelto un gruppo nel quale ciascuno fosse in grado di fornire un valore aggiunto, persone radicate che hanno un rapporto con il territorio che vogliamo continuare a rappresentare. Uno dei criteri – ha aggiunto ironicamente – è stato “prima i castelnovesi” perché non abbiamo puntato su candidati catapultati qui da fuori ma su persone adatte per portare avanti un programma ambizioso”. “Un grande maestro di calcio come Alfio Romiti mi ha insegnato che puoi essere anche un fuoriclasse ma senza spirito di sacrificio e un impegno costante sette giorni su sette non ottieni nulla. A tutti – ha sottolineato – ho chiesto e chiederò coesione e spirito di gruppo perché veniamo da cinque anni nei quali sono stati fatti tanti passi avanti ma ci sono ancora cose da completare. Lo diciamo con umiltà, consapevoli però di quanto ottenuto con la sicurezza degli edifici scolastici, a costo di lasciare un buco in una strada, con la differenziata, con il turismo, con la messa in sicurezza del territorio (frana della Carlotta) e con la valorizzazione della torre. Sarà una campagna elettorale complicata – ha concluso Montebello – che porteremo avanti con il sorriso e senza clamori, con l'obiettivo di parlare alla gente per spiegare le nostre idee. Lo faremo forti dei nostri valori che sono quelli della condivisione, dell'apertura e della Resistenza”.



Ad anticipare la presentazione dei singoli candidati è stato invece Francesco Marchese, assessore uscente dopo due mandati, che ha affermato: “Questo è un luogo simbolo per l'amministrazione, uno spazio da vivere pensato per tenere al centro i valori della comunità con l'equilibrio che ci ha contraddistinti. Inoltre – ha proseguito – fa piacere sentire a pochi metri di distanza lo sguardo di Vanda Bianchi, persona che ci ha insegnato molto e che ha segnato la vita castelnovese. Arriviamo a questa tappa dopo cinque anni intensi nei quali abbiamo cercato di essere più inclusivi possibile nonostante le tante difficoltà e nonostante quella del pubblico sia diventata un po' una “trincea”, per via della crisi economica, sociale e del senso civico che abbiamo affrontato confrontandoci sempre con i cittadini. Ci sono linee tracciate che questo gruppo può seguire con capacità ed entusiasmo per completare il lavoro iniziato”.



Assente per motivi di lavoro Federica Poli, la più giovane della lista, la parola è poi passata a tutti gli altri esponenti provenienti da esperienze civiche o di partito e nel caso di Gherardo Ambrosini, Arianna Bonvini e Katia Cecchinelli anche dalla giunta uscente.



La lista Uniti per Castelnuovo – Montebello sindaco

Gherardo Ambrosini, Giancarlo Benedini, Arianna Bonvini, Alessia Briganti, Valentina Brizzi, Nicoletta Capoverde, Katia Cecchinelli, Luca Marchi, Loris Pietrobono, Federica Poli, Stefano Spinetta, Stefano Spinetti.