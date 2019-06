"Un parcheggio recintato, ecco il piano spiagge di De Ranieri e Giampedrone"

Sarzana - Val di Magra - Il risultato del tanto annunciato piano delle spiagge è da qualche giorno evidente a tutti. A Fiumaretta un investitore privato ha acquistato tutti i terreni situati dietro agli stabilimenti balneari e il parcheggio di via Baban. La prima cosa che ha fatto è stata recintare in quattro e quattr'otto parte dell'area, mettere un bel casottino, attivare i parcheggi a pagamento, eliminare il campo sportivo e ricavarci un'area camper non attrezzata. Tutto ovviamente in sordina. La prima domanda che poniamo all'amministrazione comunale é: ma davvero nel piano delle spiagge avete previsto di recintare tutta l'area con una rete metallica? Inoltre, chiediamo di capire come procederanno i lavori. Ma più in generale ci chiediamo se tutto questo sia normale.

Noi crediamo di no: abbiamo espresso dubbi sull'interesse pubblico di un piano che non prevede parcheggi liberi e ha eliminato la passeggiata lungomare. Ma non fa neppure gli interessi degli operatori. É mancata una regia pubblica e questo é il risultato.

Intanto per il momento ne pagheranno le conseguenze gli utenti che si vedranno caricare gli aumenti dovuti ai nuovi costi che gravano sugli operatori per garantire gli stessi servizi offerti gli anni scorsi. Abbiamo chiesto la convocazione urgente di una commissione al territorio per capirne di più.



Gruppo consiliare Insieme per Ameglia