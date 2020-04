"Un encomio pubblico per i sarzanesi impegnati nell'emergenza"

Sarzana - Val di Magra - Un encomio pubblico nei confronti del personale ospedaliero, dei medici di famiglia, di oss e volontari di Pubblica Assistenza, Protezione civile e Caritas. È quanto chiede il consigliere comunale di maggioranza Luca Ponzanelli (Lista Toti) nella mozione depositata sabato e riguardante tutti coloro che fin dall'inizio dell'emergenza Covid-19 sono stati impegnati in prima persona prodigandosi per il bene della comunità.

“L'obiettivo – spiega il consigliere – è quello di fare in modo che un giorno tutta la cittadinanza di Sarzana possa stringersi attorno alle categorie che si sono distinte maggiormente in questa emergenza e per ringraziarle. Ma anche per fare in modo che la loro opera, sia pure con un'iniziativa simbolica, rimanga nella memoria storica della città, anche se ovviamente nulla sarà mai sufficiente per ricambiare il sacrificio prestato da queste persone. Questo – conclude Ponzanelli – senza dimenticare ovviamente tutti gli altri temi legati all'emergenza, da quello economico a quello sociale, che saranno affrontati in consiglio comunale”.



Nella mozione il consigliere cita anche cittadini e organizzazioni che si sono mobilitate a vario titolo come associazioni, parrocchie, lavoratori autonomi e dipendenti pubblici e privati che garantito servizi essenziali durante il lockdown e cittadini che si sono dedicati a opere di bene e donazioni. Questo anche con lo scopo di avvicinare ulteriormente la popolazione al mondo del volontariato, mentre al sindaco viene chiesto di valutare eventuali bonus o agevolazioni per gli appartenenti alle categorie menzionate, di proseguire nell'accaparramento di dispositivi di protezione e di mantenere il servizio di sostegno psicologico gratuito anche per un periodo successivo alla fine dell'emergenza per i soggetti impegnati in prima linea.