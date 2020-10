"Un consiglio comunale straordinario per parlare del ponte di Albiano"

Sarzana - Val di Magra - A Santo Stefano gruppo di opposizione 'Insieme per voltare pagina' chiede un consiglio comunale straordinario per affrontare il tema del crollo del ponte di Albiano. "Dopo sei mesi dal crollo - scrivono in una nota Paola Lazzoni e Silvio Ratti, consigliere del gruppo della destra -, nonostante i proclami e nonostante il forte disagio che la conseguente interruzione viaria sta creando agli utenti delle strade provinciali, primi tra tutti i nostri concittadini, negli spostamenti quotidiani per recarsi al lavoro piuttosto che per accompagnare i figli a scuola, non sappiamo se esista una progettualità, necessariamente interregionale, finalizzata a dare risposte ad un territorio rimasto appeso a quell’8 aprile, così come il furgone della Bartolini al troncone del ponte. Le nomine del Commissario straordinario per la ricostruzione e di un sub-commissario locale, referenti diretti del Ministero, non sono bastate nemmeno a rendere edotti i Sindaci ed i Parlamentari interessati circa lo sviluppo della vicenda e le intenzionalità".



"Considerata l’incertezza e la mancanza di iniziativa locale sul tema, in data 6 ottobre - continuano - abbiamo chiesto un Consiglio Comunale Straordinario, che auspichiamo il Sindaco Sisti convochi al più presto, al fine di tentare di ottenere risposte ad interrogativi essenziali per la nostra comunità: tempi certi di rimozione dei detriti appoggiati sull’alveo del Fiume Magra; infatti, è evidente che qualora si ripetessero i fenomeni alluvionali degli anni scorsi, il loro trascinamento potrebbe andare a ripercuotersi negativamente sull’incolumità dei cittadini di Santo Stefano; tempi certi e progettualità per la realizzazione di soluzioni provvisorie atte a bypassare la mancanza di collegamento diretto tra Albiano Magra/Ceparana e la vallata del Magra; infatti, l’attuale necessità di utilizzare la Ripa con le incognite legate alle allerte meteo, o la via Buonviaggio, con le conseguenti lungaggini vista l’alta intensità di traffico, sta creando eccessive ed insopportabili ripercussioni; tempi certi di ricostruzione del Ponte di Albiano Magra in un’ottica viaria di vasto respiro interregionale".



"La situazione attuale - concludono -, che vede silente l’Amministrazione comunale di Santo Stefano, crea un forte impatto negativo che va anche a discapito delle attività commerciali presenti sul nostro territorio e riteniamo che sia interesse dei nostri concittadini che gli enti competenti vengano spronati ad adottare le opportune azioni che contemperino le necessità viarie del territorio provinciale con le esigenze della nostra comunità. Per questi motivi, abbiamo invitato a partecipare al Consiglio Comunale Straordinario: il Commissario Straordinario per la ricostruzione, il Presidente della Regione Toscana, il sub-commissario Sindaco di Arcola, il Sottosegretario alle infrastrutture e Trasporti, il Presidente della Provincia di Massa Carrara, il Sindaco di Aulla, i parlamentari delle aree geografiche interessate, oltreché il Presidente della Regione Liguria, il Presidente della Provincia della Spezia, il Sindaco di Bolano, di Vezzano Ligure e tutti i Sindaci interessati, nonchè il Responsabile di Area per Anas".