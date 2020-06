"Ulteriori motivi per dubitare dell'imparzialità delle condotte dell'amministrazione"

Sarzana - Val di Magra - "Non passa giorno che non intervengano o non si scoprano ulteriori motivi per dubitare della imparzialità delle condotte dell'amministrazione comunale di centrodestra nella vicenda di spiaggia libera e retrospiaggia di Marinella". Lo afferma Francesca Castagna, membro dell'assemblea nazionale Pd che in merito ai recenti fatti riguardanti il litorale sarzanese osserva: "In molti avevano sollevato nelle scorse settimane il problema che le aree retrostanti la spiaggia libera assegnata in gestione a una società siano state da quest'ultima (affittuaria delle stesse) attrezzate a parcheggio privato a pagamento. Cittadini, balneatori, gruppi consiliari di minoranza avevano sottolineato la macroscopica disparità di trattamento, da parte della amministrazione comunale, rispetto a quello riservato lo scorso anno, un secco diniego, a chi allora aveva formulato analoga richiesta: un consorzio di balneatori di Marinella e la società Olmo, braccio imprenditoriale della benemerita Pubblica Assistenza di Sarzana. A questi ultimi, l'anno scorso, questa stessa amministrazione - a parità di normativa vigente - aveva obiettato che si trattava di aree agricole... Oggi invece quella stessa amministrazione di centrodestra, pure al corrente del fatto che quelle aree sono state attrezzate a parcheggio dalla società, senza presentare - per quel tratto di retrospiaggia - neppure una Scia (segnalazione certificata di inizio attività), traccheggia, indugia, prende tempo".



"Sollecitata dal clamore mediatico - prosegue Castagna - la sindaca, con tutto comodo, ha incaricato i Vigili Urbani e l'Ufficio Tecnico di compiere un sopralluogo, che si è già svolto diversi giorni fa. Dovrebbero già esserci tutte le premesse per intervenire con urgenza; invece oggi si apprende che la sindaca fa sapere di attendere il rapporto degli uffici sulla legittimità dell'utilizzo dei parcheggi lato monte, dove sostano i camper, e quelli dietro il Margot. Con tutta calma, tanto gli uffici hanno 30 giorni di tempo per riferire. È esattamente quanto avvenne lo scorso anno quando, a beneficiare della flemma molto sospetta della amministrazione furono i titolari del Bagno Margot (uno dei quali è - guardacaso - socio della famiglia Iacopi) ai quali - a dispetto delle tempestive segnalazioni del Consorzio dei balneatori - l'amministrazione Ponzanelli consentì di gestire un parcheggio abusivo in aree omogenee a quelle oggi detenute dalla società, e ciò fino alla fine della stagione balneare, senza battere ciglio, senza intervenire. Non vorremmo dover arguire - conclude - da tale precedente condotta dell'amministrazione, cosa abbia probabilmente spinto la società ad accollarsi una spesa ingente per gestire la maggiore spiaggia libera del Comune: qualcosa di molto diverso dalla filantropia".