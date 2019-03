"Troppi pochi soldi per un super esperto. Ed è lo stesso di Cavarra"

Sarzana - Val di Magra - L'intenso dibattito sul commercio tenutosi ieri sera a Sarzana in consiglio comunale ha giocoforza debordato sul logicamente affine territorio del turismo. E, quindi, sul recente ingaggio da parte di Palazzo civico di Gianluca Giannecchini in qualità di esperto in materia. “Massima fiducia, ma segnalo che è lo stesso esperto che aveva preso l'amministrazione Cavarra...”, ha segnalato perplessa la capogruppo del Movimento cinque stelle Federica Giorgi. E Paolo Mione, capogruppo di 'Sarzana per Sarzana', ha suggerito che “un super esperto non puoi pagarlo 5mila euro all'anno (questo il compenso di Giannecchini, ndr), che non sono nemmeno 500 euro al mese. Un super esperto va super pagato. Fa sorridere questa situazione”.