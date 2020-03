"Troppa gente ancora in giro. Chiudere tutto, no a lavoratori di A e B"

Sarzana - Val di Magra - “State a casa, facciamo un sacrificio per aiutare chi ci sta aiutando”. Videoapello di Jacopo Ruggia, capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Vezzano, affinché la popolazione rispetti con attenzione le restrizioni anti coronavirus in vigore su tutto il territorio nazionale. “Ho visto famiglie intere a fare la spesa, ci sono amici che mi chiamano per sapere se possono fare una corsetta, andare nei boschi, invitare i parenti a cena... così non va bene. C'è ancora troppa gente in giro. Stiamo in casa, non c'è tempo da perdere. E chiudiamo tutto, non ci sono lavoratori di serie A e di serie B”, ha aggiunto l'esponente salviniano, il cui video è comparso sulla pagina Facebook della Lega vezzanese, visto il recente hackeraggio del suo profilo. Da Ruggia un ringraziamento a comparto sanità e forze dell'ordine.