"Toti si ricorda di Sarzana solo ora, dov'era qualche mese fa?"

Sarzana - Val di Magra - "Toti sta prendendo in giro da mesi gli elettori di Forza Italia giustificando ogni azione di Salvini ai danni di Berlusconi come nel caso del governo con i 5 Stelle, mi auguro non faccia lo stesso con i cittadini di Sarzana. Ieri infatti il governatore ha visitato la tenuta di Marinella e incontrato lavoratori e balneatori, ma vorrei chiedergli dov’è stato finora, visto che sono mesi che non si fa vedere da queste parti.

Dov’era infatti il governatore quando la tenuta di Marinella era in piena crisi? Perché ha costretto sindacati, liquidatori e istituzioni ad andare a Genova e non è venuto lui a Sarzana a parlare della vertenza? Perché ha sostenuto con animosità una proposta di acquisto che, a quanto pare, non era reale? Perché per mesi si è insistito sull'utilizzo del Psr quando tutti sanno che la Liguria rischia di perdere decine di milioni di euro di fondi europei, per l’incapacità della sua Giunta? Perché ha respinto il piano spiagge di Sarzana portando avanti quello di Ameglia? Perché dopo numerosi incontri con i rappresentanti dell'amministrazione comunale per favorire una soluzione condivisa sul piano spiagge, aiutando concretamente i balneatori, siamo tornati al punto di partenza? Perché dopo tanta inerzia da parte della Regione adesso, in campagna elettorale, Toti promette 6 milioni di investimenti su Sarzana?

Oggi il governatore ligure arriva a Sarzana e annuncia l'impiego dei corsi over 40 per aiutare i lavoratori dell'azienda agricola.

Ottima notizia ma l'auspicio è che non finisca come Labocolor dove fu fatta la solita proposta ma con esiti negativi. Occorre davvero un segnale concreto e non solo propagandistico.

Ad ogni modo la notizia di ieri è stata che Toti è uscito dalla reggia di De Ferrari costata 30 milioni di euro ai liguri (e quindi anche ai sarzanesi): 30 milioni che la destra avrebbe potuto spendere per il territori e i cittadini, ma che ha preferito utilizzare per comprarsi la lussuosa sede della Giunta regionale. Rimane evidente che visite come quella di ieri sono organizzate come passerelle elettorali e fino a oggi l'unico obbiettivo di Toti è stato mettere in difficoltà il Comune di Sarzana".



Juri Michelucci, consigliere regionale del Pd ligure.