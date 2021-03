"Toti, il paladino delle riaperture che se la prende con la scuola"

Sarzana - Val di Magra - Interessante presa di posizione del Presidente Toti su scuola e Covid.

Secondo lui - fino ad oggi - si sono adottati provvedimenti insufficienti su quel versante e si è così "lasciato correre il virus". Questo sarebbe avvenuto, dice Toti, "solo per tener fede a un idea elitaria dell'istruzione e della cultura"...

Cosa avrà voluto dire?

Che gli alunni della scuola dell'obbligo, gli studenti delle superiori che si formano alla vita in un contesto comunitario e i loro insegnanti sono privilegiati frequentatori di bizzarre discipline esotiche e che vanno equiparati - quanto a severità - a chi affolla le sale bingo o a chi si accalca nelle baraonde fuori degli stadi chiusi immaginando ciò che avviene dentro e nel frattempo scazzottandosi senza mascherina?

O forse avrà voluto dire che l'istruzione e la cultura sono dimensioni accessorie dell'esistenza rispetto - per dire - al profitto?

Fatto sta che il paladino delle riaperture, dopo aver censurato chi è "troppo catastrofista" e chi vuole "punire la voglia di uscire di casa", se la prende con l'intellighenzia radical chic degli scolaretti e delle maestre e con la loro odiosa aspirazione a frequentare il più possibile la scuola in presenza...



Paolo Bufano, esponente Pd Sarzana