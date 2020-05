"Toti, digestore a Saliceti per calcolo politico"

Sarzana - Val di Magra - Articolo 1 di la Spezia rinnova la sua posizione di contrarietà all'impianto del biodigestore di Saliceti. “Le nostre motivazioni – spiegano dal coordinamento provinciale - non sono meramente strumentali ma si basano su alcune considerazioni e dubbi che sono stati portati alla luce anche dai comitati civici che si sono formati apposta per contrastare questa operazione. In primis la questione del posizionamento del sito, già a a rischio di possibili inondazioni. In secondo luogo il possibile rischio di inquinamento delle falde acquifere che si trovano in prossimità dell'impianto. Riscontriamo inoltre un evidente aumento del traffico dovuto al trasporto del rifiuto organico tramite gomma, con un elevato numero di camion che percorrerebbero le strade dei comuni di Santo Stefano e Vezzano. Neanche dal punto di vista economico è stato garantito qualche beneficio alle cittadinanze più interessate alla vicenda, come per esempio un'importante riduzione sulla tassa della spazzatura. Ci poniamo quindi in linea con i sindaci e con le popolazioni dei due comuni. Capiamo la difficoltà nell'individuare un sito che possa garantire un buon livello di smaltimento di rifiuti per quanto riguarda il livello regionale, riteniamo tuttavia che la provincia di Spezia sia dal punto di vista ambientale già posta sotto eccessivo stress. Chiediamo pertanto una sede differente da Saliceti e Boscalino per insidiare il nuovo biodigestore”. E, in vista della Conferenza dei servizi del 4 giugno, si assommano le mail di cittadini che scrivono alla redazione per manifestare la loro più o meno argomentata contrarietà alla realizzazione dell'impianto immaginato.



“Alla fine, come era prevedibile, Toti e Giampedrone premono per fare il biodigestore. Il luogo che hanno scelto, senza ascoltare nessuno, è Saliceti. La dimensione è progettata in modo da consentire di ricevere anche i rifiuti provenienti da Genova che, a detta di AMIU, non avra’ un nuovo biodigestore. Da un punto di vista tecnico nulla e’ cambiato, per noi, sull’assoluta contrarieta’ a un impianto di quel tipo e di quelle dimensioni. Il Piano regionale dei Rifiuti prevede che ogni territorio debba chiudere il proprio ciclo dei rifiuti e questa operazione, chiaramente, si pone fuori da questo principio. E’ del tutto evidente come Toti stia utilizzando i territori in funzione del tentativo di ottenere un secondo mandato, reso oggettivamente difficile da una pessima gestione della sanita’ e dei territori”. Questo lo afferma il consigliere regionale Francesco Battistini (Italia in Comune/Linea condivisa). “Toti sa che nella provincia spezzina il ciclo della sua propaganda e’ alla fine, come ha chiaramente dimostrato la tornata di elezioni amministrative del 2019 che ha visto i partiti della maggioranza regionale pesantemente soccombenti nella grandissima maggioranza dei comuni spezzini. Sa anche, ed e’ una questione banalmente numerica, che il peso del voto nella provincia di Genova e’ superiore persino alla somma delle altre tre province. Decide, quindi, di spendere la sua propaganda proprio nella citta’ guida della Regione, per esempio con i rifiuti portati altrove, nessun nuovo impianto potenzialmente inquinante. A questo si somma la programmazione di un evento mediatico importante, considerato il fatto che il nuovo ponte sara’ pronto con una tempistica perfetta per le elezioni autunnali, e viene da chiedersi se, con elezioni a fine maggio, i tempi si sarebbero accorciati”.