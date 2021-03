"Tari più salata nonostante gli sforzi dei santostefanesi"

Sarzana - Val di Magra - "Nonostante gli sforzi che i cittadini di Santo Stefano si sono abituati a fare dimostrando il forte senso civico che ha permesso di portare il nostro Comune a raggiungere un tasso dell’80% nella raccolta differenziata, si troveranno a pagare nel corrente anno una bolletta Tari più salata del solito, in funzione dei conguagli approvati con il Piano Economico Finanziario per l’anno 2020". Lo affermano i consiglieri comunali santostefanesi Paola Lazzoni e Silvio Ratti, del gruppo 'Insieme per voltare pagina', in una nota diffusa a margine del consiglio comunale di Santo Stefano Magra, tenutosi ieri.



"Ancora una volta - proseguono i due esponenti della Lega - l’Amministrazione Comunale ha presentato un documento fondamentale per il Bilancio dell’ente senza alcun confronto con gli altri gruppi consiliari e, nonostante le osservazioni e le proposte debitamente formulate nel corso della discussione nell’ottica della riduzione dell’aggravio in bolletta Tari, la maggioranza dei Consiglieri, con la contrarietà dei gruppi di minoranza, ha scelto la strada che spalma un conguaglio di Euro 166.000 nelle prossime bollette Tari".



"Il Sindaco, non contento di aver aumentato al massimo l’aliquota Irpef già per il secondo anno (aumento che la stessa ha paragonato ad un pacchetto di sigarette, peccato che non tutti fumano), ha aggravato ulteriormente le tasche dei cittadini di Santo Stefano che verranno chiamati a pagare la Tari nei prossimi mesi, perseguendo la scelta di allargarne il perimetro a voci che avrebbe potuto stornare e compensare con voci di bilancio differenti, magari proprio quelle derivanti dalle maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’Irpef", concludono Lazzoni e Ratti.